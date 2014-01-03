沪综指收跌逾1% 新股密集发行令大盘股更缺吸引力

路透北京1月3日 -中国股市沪综指周五收跌逾1%。分析师指出，新股发行近日重启后，扩容压力骤然加大，而且新股绝大多数在深市，因新的市场配售政策要求，一些资金“弃沪买深”，近期本已疲弱的沪市金融地产等蓝筹股大幅下挫。料后市沪综指在宏观面和资金面偏紧背景下仍趋弱。

沪综指.SSEC收报2,083.136点，跌26.252点或1.24%，本周累计下跌0.86%。上证A股今日成交额722亿元人民币，上日为618亿元。

“这主要跟新股密集将发行有关系，现在新股新规要求，申购深市上市的新股必须持有深市市值的股票，这会导致资金被迫分流到深市，去配置成长性相对看好的板块。” 国都证券策略分析师肖世俊认为。

他表示，资金为申购新股增加二级市场股票配置主要选择成长性较好的板块，而非周期性大盘股，因此造成了这两天的结构性行情特征，近阶段走势偏弱的金融地产等大盘股抛压稍重。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.99%，走势弱于大盘；汇聚大量“A+H”大盘蓝筹股票的香港恒生国企指数.HSCE午后跌幅亦扩大至近3%。

沪深300指数.CSI300收报2,290.779点，跌1.34%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,298点，跌1.56%，成交581,736手。(完)

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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