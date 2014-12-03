沪综指大幅震荡早盘收涨0.5% 成交额将再次冲击历史天量

路透北京12月3日 - 中国股市沪综指周三早盘大幅震荡收涨0.5%，盘中冲高回落，成交额大增并将再次冲击历史天量。分析师称，目前增量资金入场非常踊跃，资金加杠杆规模上升较快，市场信心爆棚，但大盘蓝筹股和小盘成长股分化仍较为明显，震荡加剧短线整体风险水平明显上升。

沪综指.SSEC早盘报2,776.48点，涨12.94点或0.47%，盘中一度升至2,824.18点，上证A股早盘成交3,393亿元人民币，上日为3,969亿，接近上个交易日全日成交量，此前历史天量为上周五的4,015亿元。

“涨的力度确实超乎预期，钱太多了。”国都证券研究所副所长肖世俊表示，近期市场上涨逻辑并未改变，尤其是金融行业的改革加速化解了市场对整个金融系统风险的担忧。

他并表示，场内板块分化明显也加剧了存量资金的调仓，资金有从成长主题股向低估值大盘蓝筹股流入的迹象，机构调仓导致市场成交量大增。

上证金融地产行业指数.SSEFN早盘涨1%，走势明显强于大盘，有色金属及能源板块亦涨幅居前。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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