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中国财经 | 2013年 12月 27日 星期五 15:22 BJT

沪综指收涨逾1% 金融地产及周期股引领反弹

路透北京12月27日 -中国股市沪综指周五收涨逾1%，并创下一个多月最大单日升幅。分析师指出，昨日股指大跌后，做空动能释放不少，今日前期深跌的金融地产及周期股出现技术性反弹，市场人气有所回升，个股普涨。不过，成交量仍处低位水平，显示投资者做多意愿并不坚定，市场情绪仍在修复之中。

沪综指.SSEC收报2,101.251点，涨28.152点或1.36%，此前最大单日升幅为11月18日的2.87%；该指数本周累计上涨0.79%。上证A股今日成交额663亿元人民币，上日为666亿元。

“市场对流动性担忧缓解，多数人认为市场企稳了，恐慌性的砸盘没有了，市场在少数买盘的情况下出现反弹。”信达证券策略分析师艾宜表示。

上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.89%。

沪深300指数.CSI300收报2,303.478点，涨1.68%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,322.2点，涨1.4%，成交862,101手。(完)

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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