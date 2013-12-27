沪综指收涨逾1% 金融地产及周期股引领反弹

路透北京12月27日 -中国股市沪综指周五收涨逾1%，并创下一个多月最大单日升幅。分析师指出，昨日股指大跌后，做空动能释放不少，今日前期深跌的金融地产及周期股出现技术性反弹，市场人气有所回升，个股普涨。不过，成交量仍处低位水平，显示投资者做多意愿并不坚定，市场情绪仍在修复之中。