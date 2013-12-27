沪综指收涨逾1% 金融地产及周期股引领反弹

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京12月27日 -中国股市沪综指周五收涨逾1%，并创下一个多月最大单日升幅。分析师指出，昨日股指大跌后，做空动能释放不少，今日前期深跌的金融地产及周期股出现技术性反弹，市场人气有所回升，个股普涨。不过，成交量仍处低位水平，显示投资者做多意愿并不坚定，市场情绪仍在修复之中。
沪综指.SSEC收报2,101.251点，涨28.152点或1.36%，此前最大单日升幅为11月18日的2.87%；该指数本周累计上涨0.79%。上证A股今日成交额663亿元人民币，上日为666亿元。
“市场对流动性担忧缓解，多数人认为市场企稳了，恐慌性的砸盘没有了，市场在少数买盘的情况下出现反弹。”信达证券策略分析师艾宜表示。
上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.89%。
沪深300指数.CSI300收报2,303.478点，涨1.68%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,322.2点，涨1.4%，成交862,101手。(完)
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。