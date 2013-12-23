沪综指微收升终结九连跌 建行等银行股反弹难改弱势气氛

路透北京12月23日 -中国股市沪综指周一收市小涨，终结此前九连跌。分析师指出，上证所澄清上周五银行股下跌属机构调仓，建设银行(601939.SS)等银行股今日强劲反弹；但在年底资金面偏紧的格局下，相当多投资者观望居多，大盘总体走势仍偏弱，基本呈低量盘整。

沪综指.SSEC收报2,089.707点，涨4.913点或0.24%。上证A股今日成交额583亿元人民币，上日为721亿元。

“不管说什么，他们还是选择卖出银行股，市场人气受影响了，...短期内大家不要寄希望于大盘反弹，有反弹就快逃。”长江证券分析师宋中庆指出。

上周五收盘前2分钟，建设银行、中信银行突遭大笔卖单而一度砸至跌停，最终收盘跌幅分别为6.16%和8.67%；交通银行(601328.SS)亦一度接近跌停，收盘跌4.46%。上海证交所稍后发布声明称，这些银行股暴跌源于个别QFII（合格境外机构投资者）跟踪指数调仓所致。

上证银行股指数.SSEBKI收盘上涨0.37%，上周五尾盘大挫的中信银行(601998.SS)、建设银行等个股周一大幅反弹，收盘分别涨5.59%和5.3%,不过招商银行(600036.SS)等银行股仍在下跌。

宋中庆还表示，未来国内利率市场化改革将推升资金利率水平，一方面对银行股经营不利，另一方面高利率亦会吸引资金流出股市，未来还有大量新股发行，因此投资者短期难改看淡气氛。

沪深300指数.CSI300收报2,284.602点，涨0.28%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,303.6点，涨0.13%，成交658,349手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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