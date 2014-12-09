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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 9日 星期二 15:50 BJT

（更正）沪综指周一大涨2.8% 续创43个月收盘新高

中国股市沪综指周一大涨收升2.8%，续创逾43个月收盘新高。分析师称，今日国防军工、非银金融等有政策利好的板块继续发挥领头羊作用，大盘低开高走，走势稳健成交活跃。从目前市场运行态势判断，风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，股指向上运行方向不会改变。路透
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