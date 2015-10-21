沪综指放量收挫3.1%创逾一个月最大跌幅 中小盘个股领跌（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论和报价)
路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周三放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。分析师指出，大盘经过连续反弹后进入前期密集压力区，获利盘和套牢盘双重压力开始集中释放，投资者持股心态不稳，中小盘个股领跌大盘迹象明显，而尾市则再现通过拉抬权重股托盘迹象。
沪综指.SSEC收报3,320.68点，跌104.65点或3.06%，此前最大单日跌幅为2015年9月15日3.52%，今日成交5,174亿元人民币，创两个月新高，此前最大单日成交为2015年8月19日5,995亿元，上个交易日为3,829亿元。
“基本面没什么变化啊，主要还是获利回吐吧。”华泰证券分析师周林指出，目前市场流动性还算宽裕，基本面并不支持大盘继续深跌，再说十八大五中全会即将召开，重大会议前维稳还是有必要的。 国都证券分析师肖世俊亦认为，“这两天确实小票涨得太猛了，调整我觉得是很正常。”
他表示，目前中小盘股反弹幅度已大，获利卖压持续上升导致投资者心态不稳，单日放量大跌显示沪综指短期将反复震荡休整。
山西证券策略分析师麻文宇亦认为，目前政策面积极因素偏多，但沪综指3,373点附近的压力始终难以化解，而创业板P从前期低点涨幅已达40%，获利了结动力较强。
创业板指数P收跌6.63%。两市有约800家个股跌停报收。尾市银行股则出现集体拉抬，拉动股指瞬间上跳十多个点，工商银行(601398.SS)收升6%。
沪深300指数收报3,473.25点，跌2.92%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,342.8点，跌2.43%，成交16,232手。（完）
(发稿 张晓翀／林琦；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。