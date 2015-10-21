沪综指放量收挫3.1%创逾一个月最大跌幅 中小盘个股领跌（更新版）

(新增分析师评论和报价)

路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周三放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。分析师指出，大盘经过连续反弹后进入前期密集压力区，获利盘和套牢盘双重压力开始集中释放，投资者持股心态不稳，中小盘个股领跌大盘迹象明显，而尾市则再现通过拉抬权重股托盘迹象。

沪综指.SSEC收报3,320.68点，跌104.65点或3.06%，此前最大单日跌幅为2015年9月15日3.52%，今日成交5,174亿元人民币，创两个月新高，此前最大单日成交为2015年8月19日5,995亿元，上个交易日为3,829亿元。

“基本面没什么变化啊，主要还是获利回吐吧。”华泰证券分析师周林指出，目前市场流动性还算宽裕，基本面并不支持大盘继续深跌，再说十八大五中全会即将召开，重大会议前维稳还是有必要的。 国都证券分析师肖世俊亦认为，“这两天确实小票涨得太猛了，调整我觉得是很正常。”

他表示，目前中小盘股反弹幅度已大，获利卖压持续上升导致投资者心态不稳，单日放量大跌显示沪综指短期将反复震荡休整。

山西证券策略分析师麻文宇亦认为，目前政策面积极因素偏多，但沪综指3,373点附近的压力始终难以化解，而创业板P从前期低点涨幅已达40%，获利了结动力较强。

创业板指数P收跌6.63%。两市有约800家个股跌停报收。尾市银行股则出现集体拉抬，拉动股指瞬间上跳十多个点，工商银行(601398.SS)收升6%。

沪深300指数收报3,473.25点，跌2.92%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,342.8点，跌2.43%，成交16,232手。（完）