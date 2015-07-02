沪综指午盘一度下跌6% 市场恐慌情绪继续加大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月2日 - 中国股市周四午盘下跌6%。分析师称，昨天晚上监管层出了一些举措意在护盘，但从今天大盘表现来看，市场对利好并没有做出积极反应，下跌态势延续，市场恐慌情绪继续加大，后市仍需留意管理层可能采取的对策和市场情绪走向。
北京时间14:14分，沪综指.SSEC报3,797.12点，跌256.58点或6.33。
“如果继续没有太大的利好出台的话， 那接下来市场可能还会在恐慌的情绪下运行。“方正证券策略分析师陈敏认为。
上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。
中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。
证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。