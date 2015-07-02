沪综指午盘一度下跌6% 市场恐慌情绪继续加大

路透北京7月2日 - 中国股市周四午盘下跌6%。分析师称，昨天晚上监管层出了一些举措意在护盘，但从今天大盘表现来看，市场对利好并没有做出积极反应，下跌态势延续，市场恐慌情绪继续加大，后市仍需留意管理层可能采取的对策和市场情绪走向。

北京时间14:14分，沪综指.SSEC报3,797.12点，跌256.58点或6.33。

“如果继续没有太大的利好出台的话， 那接下来市场可能还会在恐慌的情绪下运行。“方正证券策略分析师陈敏认为。

上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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