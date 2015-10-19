沪综指收跌 经济数据疲弱大盘加剧震荡调整

路透北京10月19日 - 中国股市沪综指周一收跌0.1%。分析师指出，今日大盘冲高回落，盘中中小盘股在连涨后出现调整，今日数据反映经济下行压力未减，对人气形成短期扰动，技术面显示指数已进入关键阻力区域，需反复震荡蓄势消化获利盘的压力。

沪综指.SSEC收报3,386.70点，跌4.65点或0.14%；上证A股今日成交4,525亿元人民币，上日成交4,585亿元。

“这个调整主要还是市场的调整，我觉得主要还是技术面。”首创证券策略分析师邵帅指出，股指现已进入到关键阻力区域，沪综指3,400点整数关口，60日均线，年线在上方形成多重的阻力，大盘有效突破这一区域需反复震荡蓄势。

他并称，经济数据反映出当前经济下行的压力较大，传统产业对经济整体的拖累和制约仍非常明显，经济数据会对市场形成短期的扰动；但四季度宏观经济在政策放宽的前提下，将有所好转。

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。

上述分析师并认为，此轮市场主要以结构性行情带动大盘整体企稳，目前此趋势还未结束，但节奏可能有所放缓，创业板此轮涨幅相对更大，短期获利盘需要消化。从技术上来看，创业板指数也正处于上升通道的上轨位置，多数中小盘股在阻力位可能会有反复震荡的要求。

沪深300指数收报3,534.18点，跌0.12%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,391.6点，跌0.74%，成交13,007手。130亿元额度的沪股通净卖出0.1亿元。（完）