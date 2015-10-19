沪综指收跌 经济数据疲弱大盘加剧震荡调整

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京10月19日 - 中国股市沪综指周一收跌0.1%。分析师指出，今日大盘冲高回落，盘中中小盘股在连涨后出现调整，今日数据反映经济下行压力未减，对人气形成短期扰动，技术面显示指数已进入关键阻力区域，需反复震荡蓄势消化获利盘的压力。
沪综指.SSEC收报3,386.70点，跌4.65点或0.14%；上证A股今日成交4,525亿元人民币，上日成交4,585亿元。
“这个调整主要还是市场的调整，我觉得主要还是技术面。”首创证券策略分析师邵帅指出，股指现已进入到关键阻力区域，沪综指3,400点整数关口，60日均线，年线在上方形成多重的阻力，大盘有效突破这一区域需反复震荡蓄势。
他并称，经济数据反映出当前经济下行的压力较大，传统产业对经济整体的拖累和制约仍非常明显，经济数据会对市场形成短期的扰动；但四季度宏观经济在政策放宽的前提下，将有所好转。
中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。
上述分析师并认为，此轮市场主要以结构性行情带动大盘整体企稳，目前此趋势还未结束，但节奏可能有所放缓，创业板此轮涨幅相对更大，短期获利盘需要消化。从技术上来看，创业板指数也正处于上升通道的上轨位置，多数中小盘股在阻力位可能会有反复震荡的要求。
沪深300指数收报3,534.18点，跌0.12%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,391.6点，跌0.74%，成交13,007手。130亿元额度的沪股通净卖出0.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。