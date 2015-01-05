沪综指早盘收涨2.4% 权重股引领大盘创逾五年新高

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透上海1月5日 - 中国股市沪综指周一早盘收市上涨2.4%，创下逾五年盘中新高。分析师指出，基于市场人气仍相当畅旺，主流资金继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股，且金融地产股表现亦较为坚挺，股指早市迎来新年开门红。
沪综指.SSEC早盘收报3,312.82点，涨78.14点或2.42%，盘中高至3,312.93点，此前盘中高点为2009月12日14日的3,315.03点；上证A股今日上午成交3,048亿元人民币，上个交易日全日成交4,320亿元。
“大盘还是强势啊，反映了投资者对2015年的正面预期。”申银万国研究部联席总监钱启敏表示，这种趋势短期不会改变。
他指出，今天资金主要流向金融地产等前期领涨板块以及煤炭、石油、钢铁等大盘权重股，“进来的都是大资金，小票进不了，也出不去，现在是大规模兵团作战。”
上周四起，中国A股市场因元旦假期休市两天，周一恢复交易。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,603.95点，涨1.99%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5早盘报3,637.8点，涨1.62%。（完）
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点周四报道，阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服已接近签署一笔35亿美元银团贷款，用于协助收购美国速汇金。