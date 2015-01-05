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中国财经 | 2015年 1月 5日 星期一 11:47 BJT

沪综指早盘收涨2.4% 权重股引领大盘创逾五年新高

路透上海1月5日 - 中国股市沪综指周一早盘收市上涨2.4%，创下逾五年盘中新高。分析师指出，基于市场人气仍相当畅旺，主流资金继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股，且金融地产股表现亦较为坚挺，股指早市迎来新年开门红。

沪综指.SSEC早盘收报3,312.82点，涨78.14点或2.42%，盘中高至3,312.93点，此前盘中高点为2009月12日14日的3,315.03点；上证A股今日上午成交3,048亿元人民币，上个交易日全日成交4,320亿元。

“大盘还是强势啊，反映了投资者对2015年的正面预期。”申银万国研究部联席总监钱启敏表示，这种趋势短期不会改变。

他指出，今天资金主要流向金融地产等前期领涨板块以及煤炭、石油、钢铁等大盘权重股，“进来的都是大资金，小票进不了，也出不去，现在是大规模兵团作战。”

上周四起，中国A股市场因元旦假期休市两天，周一恢复交易。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,603.95点，涨1.99%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5早盘报3,637.8点，涨1.62%。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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