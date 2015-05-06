沪综指早盘收升逾1% 金融股引领大盘技术性反弹

路透上海5月6日 - 中国股市沪综指周三早盘收市上涨逾1%。分析师指出，在昨日股指大跌逾4%之后，市场本身存在技术性反弹动力，而官方媒体新华的偏暖评论，亦让投资者重燃政策面乐观情绪，早盘由保险和券商等金融股牵头，中小市值股走势强劲，推动股指反弹。

沪综指.SSEC早盘收在4,356.701点，涨57.995点或1.35%；早盘成交3,760亿元人民币，上日全日为8,020亿元。沪综指周二放量挫跌逾4%，创三个半月最大单日跌幅。

“昨天跌的太凶了，今天回补一些，而昨日抗跌的创业板，今天反弹时就比较强势。”东北证券分析师沈正阳指出。

创业板指数P早盘收报2,907.604点，涨4.461%，盘中创下2,922.826点历史高点。而保险股亦是早盘亮点，中国太保(601601.SS)、新华保险(601336.SS)、中国人寿(601628.SS)均告涨停。

在周二国内股指大跌后，新华社及新华网周二晚间连发《股市遭遇重创不失为一场洗礼 风雨过后更见彩虹》等四篇股市相关的文章，安抚市场情绪，文章预计中国股市将进入慢牛行情。（完）

(发稿 林琦; 审校 吴云凌)

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