沪综指早盘涨逾1% 近七年半以来首次站上五千点

路透上海6月5日 - 中国股市沪综指.SSEC周五高开逾1%并站上5,000点，这是近七年半来首次。分析师指出，新股申购资金今日大量回流，资金面压力大为缓解，早盘股指顺势高开。不过市场人气刚刚受损，大盘后市形态仍以震荡整理为主。

沪综指开盘报5,016.088点，涨1.4%；早盘初段股指一度冲至5,051.626点，涨幅达2.11%，这是2008年1月21日以来的盘中高点新纪录。

“申购的钱开始回来了，大家都盼着过五千点呢。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

不过他表示，目前投资者心态较纠结，涨多了就担心政策面有变，近期大幅震荡已给一些投资者留下阴影，因此五千点关口不会一下子被突破，后市仍以震荡整理为主。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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