沪综指早盘收挫逾4% 创业板和中小板个股领跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾4%。分析师指出，今天大盘再现暴跌，创业板、中小板和前期涨幅过大的个股领跌，同时杠杆资金离场对市场有推波助澜作用。近期央行重启逆回购显示货币政策放松节奏趋缓，此前支撑市场上涨的预期正在改变。虽然股指调幅已较大，但调整时间仍不够，料后市继续呈现整理态势。
沪综指.SSEC周五早盘收报4,344.06点，跌183.72点或4.06%，上证A股早盘成交4,616亿元人民币，上日全日为8,599亿元。
“当前市场下跌与杠杆资金有关系。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他并认为，经济已出现企稳迹象，货币政策放松节奏会趋缓，支撑市场上涨的预期正在改变，增量资金入场动力亦将大打折扣，资金供给正逐渐减少。同时目前新股发行的节奏较快，市场供需格局正发生改变。
时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。
国都证券策略分析师肖世俊表示，上半年大小非减持接近5,000亿，增发融资亦在4,000亿左右，对市场抽血效应较为明显。且杠杆资金付息成本较高，之前主要流入高风险收益的创业板，此轮市场降杠杆迫使部分融资盘离场，对创业板杀伤动力较强。
中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层。
中国A股近五年最大一只新股--国泰君安证券(601211.SS)15.25亿A股周五首日上市。国泰君安此次共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股(601288.SS)IPO以来最高募资纪录，并创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。
创业板指数P早盘大幅收跌7.82%，沪深两市近500家个股跌停。
沪深300指数.CSI300早盘收报4,525.76点，跌3.84%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5早盘收报4,484.6点，跌4.14%，成交1,257,161手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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