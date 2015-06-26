沪综指早盘收挫逾4% 创业板和中小板个股领跌

路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾4%。分析师指出，今天大盘再现暴跌，创业板、中小板和前期涨幅过大的个股领跌，同时杠杆资金离场对市场有推波助澜作用。近期央行重启逆回购显示货币政策放松节奏趋缓，此前支撑市场上涨的预期正在改变。虽然股指调幅已较大，但调整时间仍不够，料后市继续呈现整理态势。

沪综指.SSEC周五早盘收报4,344.06点，跌183.72点或4.06%，上证A股早盘成交4,616亿元人民币，上日全日为8,599亿元。

“当前市场下跌与杠杆资金有关系。”方正证券策略分析师陈敏指出。

他并认为，经济已出现企稳迹象，货币政策放松节奏会趋缓，支撑市场上涨的预期正在改变，增量资金入场动力亦将大打折扣，资金供给正逐渐减少。同时目前新股发行的节奏较快，市场供需格局正发生改变。

时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

国都证券策略分析师肖世俊表示，上半年大小非减持接近5,000亿，增发融资亦在4,000亿左右，对市场抽血效应较为明显。且杠杆资金付息成本较高，之前主要流入高风险收益的创业板，此轮市场降杠杆迫使部分融资盘离场，对创业板杀伤动力较强。

中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层。

中国A股近五年最大一只新股--国泰君安证券(601211.SS)15.25亿A股周五首日上市。国泰君安此次共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股(601288.SS)IPO以来最高募资纪录，并创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

创业板指数P早盘大幅收跌7.82%，沪深两市近500家个股跌停。

沪深300指数.CSI300早盘收报4,525.76点，跌3.84%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5早盘收报4,484.6点，跌4.14%，成交1,257,161手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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