沪综指收跌 新股即将发行施压资金面大盘走势谨慎

路透北京11月23日 - 中国股市沪综指周一收跌。分析师称，今日大盘冲高回落，指数延续震荡走势，多数股票走势疲弱。短期新股即将启动申购对资金供需有所扰动，目前指数位上有压力下有支撑，预计后市仍将以震荡方式消化卖压，等待市场形成新的热点。

沪综指.SSEC收报3,610.31点，跌20.19点或0.56%，今日上海A股成交4,134亿元人民币，上日成交4,137亿元。

“主要是IPO对情绪的影响，对资金的供需层面有所扰动。”首创证券策略分析师邵帅称。

他称，此次IPO是最后一次采用旧方式申购新股，仅会对短期资金层面有所扰动，目前仍有很多场外资金等待入场，新股申购对市场冲击有限。另外监管层对“新三板”的表态也对市场情绪造成波动，“新三板”扩容将对创业板的估值水平造成影响。

他并指出，目前市场人气主要靠热点效应来带动，短期板块轮动后前期热点趋于平淡，后市主要看能否形成新的热点效应。技术层面来看，目前点位上方压力重重，但下方底部的支撑亦在不断增强，所以短期市场仍在以震荡的方式不断消化压力。

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司的网上申购日定在周一至周三。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，全国股转系统(“新三板”)将实施分层，现阶段先分为基础层和创新层；但鉴于条件尚不成熟，现阶段暂不降低投资者准入条件，暂不实行连续竞价交易。同时将研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点。

创业板指数P收跌1.06%。龙津药业(002750.SZ)、兴源环境(300266.SZ)跌停报收。

沪深300指数收报3,753.34点，跌0.56%；沪深300指数期货主力12月合约报3,627.0点，跌0.59%，成交13,696手。130亿元额度的沪股通净买入0.2亿元。（完）