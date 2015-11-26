沪综指小幅收跌 短线围绕3,600点窄幅震荡后面临方向选择

沪综指.SSEC收报3,635.55点，跌12.38点或0.34%；今日上海A股成交4,256亿元人民币，上日成交3,800亿元。

他表示，煤炭、有色金属期货价格近两日触底反弹，随着冬季来临，取暖需求将对煤炭价格形成支撑，同时有色金属价格在持续下跌后有反弹需求；此外，当前金融、地产等蓝筹板块估值仍偏低，为大盘提供了较为安全的保护垫。