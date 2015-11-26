沪综指小幅收跌 短线围绕3,600点窄幅震荡后面临方向选择

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透北京11月26日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌。分析师称，今日大盘延续震荡格局，煤炭、有色板块受基本面好转带动涨幅居前；短期大盘将围绕3,600点窄幅震荡，但方向选择窗口逐渐临近。
沪综指.SSEC收报3,635.55点，跌12.38点或0.34%；今日上海A股成交4,256亿元人民币，上日成交3,800亿元。
“大盘就是在窄幅区间反复震荡，小票活跃一点，涨跌比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他表示，煤炭、有色金属期货价格近两日触底反弹，随着冬季来临，取暖需求将对煤炭价格形成支撑，同时有色金属价格在持续下跌后有反弹需求；此外，当前金融、地产等蓝筹板块估值仍偏低，为大盘提供了较为安全的保护垫。
他认为，随着近两月A股市场的回暖，流入股市的资金正得到改善，代表风险偏好的杠杆资金仍呈现上升态势，预计短期股指虽有上行压力但下跌空间也有限。
沪深300指数收报3,759.43点，跌0.59%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,660.0点，跌0.57%，成交14,621手。130亿元额度的沪股通净买入6.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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