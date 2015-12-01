沪综指震荡小幅收升 打新高峰期致市场观望氛围浓厚

路透北京12月1日 - 中国股市沪综指周二震荡小幅收升，地产、建材股板块表现突出。分析师称，今日迎来打新高峰期，新股集中申购给资金面带来短暂压力，加之近日股指波动较大，市场投资者多采取观望策略，成交量未现明显变化。

沪综指.SSEC收报3,456.31点，涨10.91点或0.32%，今日上海A股成交3,285亿元人民币，上日成交3,853亿元。

“今天盘面还是地产、建筑建材等蓝筹股带动。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他指出，人民币被正式宣布纳入SDR货币篮子，未来外资境内投资额度有望大幅提升，境外资金或借道QFII、沪股通加快买入价值蓝筹或成长白马股，从而催化市场风格阶段性切换。

从资金流来看，沪股通连续第八日净流入，扭转此前连续20余个交易日净流出状况，预计有境外资金借大盘短期快速调整后逢低买入蓝筹股。

IMF（国际货币基金组织）执行董事会周一的审议会议决定将人民币被纳入SDR（特别提款权）货币篮子，权重10.92%，成为SDR中美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币。新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。

中国A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价，其中有八家公司今日进行网上申购。

中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨5.58%，上证银行股指数收涨.SSEBKI收跌0.60%，万科A(000002.SZ)报收涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,591.70点，涨0.71%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5收报3,519.0点，涨0.66%，成交15,206手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入7.5亿元。（完）