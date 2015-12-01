沪综指震荡小幅收升 打新高峰期致市场观望氛围浓厚

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月1日 - 中国股市沪综指周二震荡小幅收升，地产、建材股板块表现突出。分析师称，今日迎来打新高峰期，新股集中申购给资金面带来短暂压力，加之近日股指波动较大，市场投资者多采取观望策略，成交量未现明显变化。
沪综指.SSEC收报3,456.31点，涨10.91点或0.32%，今日上海A股成交3,285亿元人民币，上日成交3,853亿元。
“今天盘面还是地产、建筑建材等蓝筹股带动。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他指出，人民币被正式宣布纳入SDR货币篮子，未来外资境内投资额度有望大幅提升，境外资金或借道QFII、沪股通加快买入价值蓝筹或成长白马股，从而催化市场风格阶段性切换。
从资金流来看，沪股通连续第八日净流入，扭转此前连续20余个交易日净流出状况，预计有境外资金借大盘短期快速调整后逢低买入蓝筹股。
IMF（国际货币基金组织）执行董事会周一的审议会议决定将人民币被纳入SDR（特别提款权）货币篮子，权重10.92%，成为SDR中美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币。新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。
中国A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价，其中有八家公司今日进行网上申购。
中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨5.58%，上证银行股指数收涨.SSEBKI收跌0.60%，万科A(000002.SZ)报收涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,591.70点，涨0.71%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5收报3,519.0点，涨0.66%，成交15,206手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入7.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。