沪综指早盘跌幅扩大至3% 情绪不稳致市场抛压仍较大

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路透北京7月2日 - 在昨日晚间有关部门出台三大利好消息后，中国股市周四开盘小涨后仍现下跌，融资平仓盘继续涌出，早盘跌幅扩大至逾3%。分析师指出，现在市场预期极其谨慎和悲观，投资者以观望为主，短线走势仍面临较大杀跌压力。

北京时间10:34分，沪综指.SSEC报3,915.26点，跌138.44点或3.42%，沪综指开盘报4,058.624点，涨0.12%。

“主要还是情绪吧，情绪还不稳定。”首创证券策略分析师邵帅说。

周三沪综指收盘下跌5.2%，将前日反弹尽数抹去，令刚有点稳住的市场人气再度受压。

上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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