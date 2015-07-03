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中国财经 | 2015年 7月 3日 星期五 10:29 BJT

沪综指早盘下挫逾至7% 恐慌盘持续杀跌拖累市场

路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周五早盘大幅下挫逾7%。分析师指出，市场期待的重量级利好始终未能宣布，投资者耐心正在逐渐减少，恐慌盘杀跌对市场起到较大的拖累，但恐慌盘的释放预示市场离底部区域不远，后市仍需关注周末政策面的消息。

北京时间10:26，沪综指.SSEC报3,634.46点，跌279.36点或7.14%，沪综指开盘即下跌3.0%。

“救市的措施低于预期加剧恐慌盘的释放。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。

近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指.SSEC收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。市场期待国家能出台更有力的救市政策。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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