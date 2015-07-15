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中国财经 | 2015年 7月 15日 星期三 11:12 BJT

沪综指早盘下跌逾3% 市场心态不稳令抛压加重

路透上海7月15日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾3%。分析师指出，大盘昨日终结三连涨后出现回调，相当多投资者认为短期反弹结束，纷纷抛售手中获利筹码，令大盘展开调整。

本地时间11:00时，沪综指.SSEC报3,803.29点，大跌121.2点或3.09%。

“今早公布的GDP数据基本在预期之中，市场下跌主要是自身的原因，近期反弹告一段落，使得大家持股态度发生了变化。”华泰证券分析师周林表示，“信心一旦受到创伤，就很难再回到从前，涨多了就有人担忧，就有人会跑。”

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增长1.7%，继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月投资、消费和工业增加值均有所回升，其中工业增加值明显好于预期。（完）

(发稿 林琦/张晓翀; 审校 张喜良)

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