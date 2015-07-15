沪综指早盘下跌逾3% 市场心态不稳令抛压加重

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海7月15日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾3%。分析师指出，大盘昨日终结三连涨后出现回调，相当多投资者认为短期反弹结束，纷纷抛售手中获利筹码，令大盘展开调整。
本地时间11:00时，沪综指.SSEC报3,803.29点，大跌121.2点或3.09%。
“今早公布的GDP数据基本在预期之中，市场下跌主要是自身的原因，近期反弹告一段落，使得大家持股态度发生了变化。”华泰证券分析师周林表示，“信心一旦受到创伤，就很难再回到从前，涨多了就有人担忧，就有人会跑。”
中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增长1.7%，继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月投资、消费和工业增加值均有所回升，其中工业增加值明显好于预期。（完）
(发稿 林琦/张晓翀; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。