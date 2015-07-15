沪综指早盘下跌逾3% 市场心态不稳令抛压加重

本地时间11:00时，沪综指.SSEC报3,803.29点，大跌121.2点或3.09%。

“今早公布的GDP数据基本在预期之中，市场下跌主要是自身的原因，近期反弹告一段落，使得大家持股态度发生了变化。”华泰证券分析师周林表示，“信心一旦受到创伤，就很难再回到从前，涨多了就有人担忧，就有人会跑。”