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中国财经 | 2015年 8月 25日 星期二 09:38 BJT

沪综指开盘续挫6.4% 海外股市大跌继续带来重压

路透上海8月25日 - 在昨日暴跌8.5%至逾半年新低后，中国股市沪综指周二开盘继续下挫6.4%，隔夜美股大跌给本已疲弱的A股市场带来沉重压力，大盘跳空低开，直接逼近3,000点整数关口。

开盘时，沪综指报3,004.126点，跌205.779点或6.41%。

周一道琼工业指数.DJI一度挫愈千点，为史上最剧烈的日内波动，收市时跌588.40点，或3.57%，收报15,871.35点。标准普尔500指数.SPX重挫77.68点，或3.94%，收报1,893.21点，该指数正式进入修正区域。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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