沪综指早盘收挫逾4% 抢反弹资金带动大盘脱离八个月低点

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月25日 - 中国股市沪综指周二早市收盘跌幅缩窄至逾4%。在昨日暴跌8.5%至逾半年收盘新低后，沪综指今日开盘受外盘影响续挫6.4%直逼3,000点整数关口，创八个月盘中新低；不过随后一些短线资金在低位吸纳搏反弹，令大盘脱离低点，成交有所放大。
沪综指.SSEC早盘收报3,071.061点，大跌138.845点或4.33%，其开盘报3,004.126点，暴跌205.779点或6.41%，这亦是早盘最低点。上证A股半日成交2,338亿元人民币，昨日全天为3,579亿元。
“早上不排除有抢反弹的，这都是短线行为，一有风吹草动，就会逃出来，形成多杀多。”华泰证券分析师周林指出。
他认为，目前市场信心相当低迷，3,000点的支撑力度估计有限。从近期走势来看，临收盘前一小时变盘的概率在增大，投资者仍需提高警惕。
隔夜美股大跌后，周二亚洲股市早盘初段亦跟随下挫，不过香港等地股市稍后出现反弹，例如恒生指数.HSI早盘尾段升1.3%，之前一度下跌1.03%。
周一美国道琼工业指数.DJI一度挫逾千点，为史上最剧烈的日内波动，收市时跌588.40点，或3.57%，收报15,871.35点。标准普尔500指数.SPX重挫77.68点，或3.94%，收报1,893.21点，该指数正式进入修正区域。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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