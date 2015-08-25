沪综指早盘收挫逾4% 抢反弹资金带动大盘脱离八个月低点

路透上海8月25日 - 中国股市沪综指周二早市收盘跌幅缩窄至逾4%。在昨日暴跌8.5%至逾半年收盘新低后，沪综指今日开盘受外盘影响续挫6.4%直逼3,000点整数关口，创八个月盘中新低；不过随后一些短线资金在低位吸纳搏反弹，令大盘脱离低点，成交有所放大。

沪综指.SSEC早盘收报3,071.061点，大跌138.845点或4.33%，其开盘报3,004.126点，暴跌205.779点或6.41%，这亦是早盘最低点。上证A股半日成交2,338亿元人民币，昨日全天为3,579亿元。

“早上不排除有抢反弹的，这都是短线行为，一有风吹草动，就会逃出来，形成多杀多。”华泰证券分析师周林指出。

他认为，目前市场信心相当低迷，3,000点的支撑力度估计有限。从近期走势来看，临收盘前一小时变盘的概率在增大，投资者仍需提高警惕。

隔夜美股大跌后，周二亚洲股市早盘初段亦跟随下挫，不过香港等地股市稍后出现反弹，例如恒生指数.HSI早盘尾段升1.3%，之前一度下跌1.03%。

周一美国道琼工业指数.DJI一度挫逾千点，为史上最剧烈的日内波动，收市时跌588.40点，或3.57%，收报15,871.35点。标准普尔500指数.SPX重挫77.68点，或3.94%，收报1,893.21点，该指数正式进入修正区域。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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