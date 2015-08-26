沪综指早盘小幅收涨 降准降息利好刺激大盘蓝筹集体上攻

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月26日 - 降息及降准利好提振中国股市周三早盘收涨0.8%，分析师指出，央行双降虽超市场预期，但投资者的恐惧和谨慎心理很难马上扭转，趁反弹就抛股的投资者不在少数，因此早盘大盘上下大幅震荡，大盘蓝筹股集体上攻对指数贡献较大。
沪综指.SSEC早盘报2,988.76点，涨23.79点或0.80%，沪综指盘中一度跌3.85%至2,850.71点，创下八个半月盘中新低。上证A股今日成交2,456亿元人民币，上日为3,576亿元。
“降准降息之后，市场的情绪缓解一点。”信达证券分析师谷永涛指出。
他并指出，从今日市场整体情况看，大盘经过连续下跌，向下的空间已经不大。目前大盘蓝筹股估值水平已较低，不过创业板综指的估值水平仍有66倍左右，相对偏高，今日早盘大盘蓝筹股率先翻红，而以创业板为代表的中小盘股下跌动力依然强劲。
中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。
创业板指数P早盘收跌1.34%，上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨4.58%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,094.03点，涨1.68%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘报2,958.0点，涨4.49%，成交895,171手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。