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中国财经 | 2015年 8月 27日 星期四 09:56 BJT

沪综指早盘涨逾2% 美股止跌激励A股技术性反弹

路透上海8月27日 - 在连续五日下跌后，中国股市沪综指周四在美股止跌的提振下，早盘出现技术性反弹。

开盘9分钟，沪综指.SSEC报3,000.092点，涨72.804点或2.49%，沪综指开盘即涨1.7%。

美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。道琼工业指数.DJI 急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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