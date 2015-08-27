沪综指早盘收升1.6% 观望气氛浓厚令反弹高度受限

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月27日 - 在连续五日下跌后，中国股市沪综指周四在美股止跌的提振下，早盘出现技术性反弹，不过早盘后段股指脱离高点。分析师指出，目前市场观望气氛浓厚，大盘即使有反弹，亦难得到投资者呼应，早盘股指弱势特征较明显。
早盘收市时，沪综指.SSEC报2,972.570点，涨45.282点或1.55%，沪综指今开盘即涨1.7%，早盘一度上扬2.98%。上海A股半日成交2,038亿元人民币，上日全天成交4,608亿元。
“美股止跌对市场有稳定作用，但是A股确实有点软，大家都不敢进去抢反弹。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。
他表示，之前大盘连跌五天，累计跌幅达25%，技术上本来就存在短期反弹的可能性，感觉上大盘已接近阶段性底部。
美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。道琼工业指数.DJI 急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,089.381点，涨2.1%,；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘收报2,934.6点，涨3.92%。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH早盘净买入11.3亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。