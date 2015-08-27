沪综指早盘收升1.6% 观望气氛浓厚令反弹高度受限

路透上海8月27日 - 在连续五日下跌后，中国股市沪综指周四在美股止跌的提振下，早盘出现技术性反弹，不过早盘后段股指脱离高点。分析师指出，目前市场观望气氛浓厚，大盘即使有反弹，亦难得到投资者呼应，早盘股指弱势特征较明显。