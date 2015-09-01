沪综指早盘收跌逾1% 银行股整体再获拉抬助大盘缩减跌幅

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国股市沪综指周二早盘收跌逾1%，盘中一度跌逾4%。分析师指出，隔夜利好政策出台未改市场整体悲观情绪，今日经济数据不佳加快短线获利盘出逃，前期人气板块军工股领跌挫伤市场人气，但银行股整体再获护盘资金拉抬，股指在其带动下逐级走高缩减跌幅。
沪综指.SSEC早盘收报3,172.03点，跌33.96点或1.06%，盘中最低跌至3,053.74点或4.7%。上证A股早盘成交1,990亿元人民币，上日全天为4,306亿元。
“这种政策确实是对低估值的蓝筹，包括像银行（股），还有一些股价已经破净、严重超跌的一些品种，支撑作用较明显。”首创证券策略分析师邵帅称。
他并指出，四部委通知侧重于市场中长期健康发展的制度建设，有利于市场稳定和投资者回报，部分个股经过连续调整，股价已回归到价值投资的区间，盘面显示已有中长期资金开始关注，但短期难以成为主导市场的核心因素。
中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委发布通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。
上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨1.22%，工商银行(601398.SS)收涨5.49%，农业银行(601288.SS)收涨5.02%。
受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓，亦拖累服务业PMI下行。经济下行压力有增无减，仍需宽松政策扶持，短期来看稳经济只能加大政府投资力度。
创业板指数早盘收跌2.75%，两市约50家个股跌停。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。