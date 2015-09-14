沪综指早盘收挫逾3% 中小市值个股大跌拖累市场人气

路透北京9月14日 - 中国股市沪综指周一早盘收挫逾3%。今日大盘高开低走，临近午盘指数出现数波跳水走势。分析师称，目前市场情绪比较谨慎，国企改革指导意见出台后并未能有效带动市场人气，中小市值个股在上周反弹后，短期存在调整压力，对市场人气形成明显拖累。

沪综指.SSEC早盘收报3,097.71点，跌102.52点或3.20%；上证A股今日早盘成交1,776亿元人民币，上个交易日仅成交2,522亿元人民币，上日成交额为七个月新低。

“在市场情绪没有完全恢复的情况下，量能配合比较有限，技术面的压力还是比较明显，所以整个成长类和新兴类板块出现的调整，对市场的人气拖累明显。”首创证券分析师邵帅说。

他并认为，今日早盘国企改革板块有所表现，政策出台对国企改革板块有一定推动作用，但是扩散效应不强，盘中基本上只有核心品种有所表现，反映出市场对热点的跟进力度和参与性并不是很高，使得国企改革概念板块对指数的推动效应不强。

中国国务院周日发布国企改革指导意见指出，将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

创业板指数早盘收跌5.98%，沪深300指数.CSI300早盘收报3,229.76点，跌3.51%。沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘报收3,151.0点，跌4.53%，成交10,653手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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