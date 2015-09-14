沪综指早盘收挫逾3% 中小市值个股大跌拖累市场人气

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月14日 - 中国股市沪综指周一早盘收挫逾3%。今日大盘高开低走，临近午盘指数出现数波跳水走势。分析师称，目前市场情绪比较谨慎，国企改革指导意见出台后并未能有效带动市场人气，中小市值个股在上周反弹后，短期存在调整压力，对市场人气形成明显拖累。
沪综指.SSEC早盘收报3,097.71点，跌102.52点或3.20%；上证A股今日早盘成交1,776亿元人民币，上个交易日仅成交2,522亿元人民币，上日成交额为七个月新低。
“在市场情绪没有完全恢复的情况下，量能配合比较有限，技术面的压力还是比较明显，所以整个成长类和新兴类板块出现的调整，对市场的人气拖累明显。”首创证券分析师邵帅说。
他并认为，今日早盘国企改革板块有所表现，政策出台对国企改革板块有一定推动作用，但是扩散效应不强，盘中基本上只有核心品种有所表现，反映出市场对热点的跟进力度和参与性并不是很高，使得国企改革概念板块对指数的推动效应不强。
中国国务院周日发布国企改革指导意见指出，将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。
创业板指数早盘收跌5.98%，沪深300指数.CSI300早盘收报3,229.76点，跌3.51%。沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘报收3,151.0点，跌4.53%，成交10,653手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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