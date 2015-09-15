沪综指早盘初跌近3% 证监会最新表态难挽市场信心

路透上海9月15日 - 中国股市沪综指周二早盘跌近3%。分析师指出，虽然证监会昨晚表态安抚市场，但因缺乏实质性救市举措，投资者信心并未有所改善；再加上昨日尾市急拉的银行股今早遇获利抛压，大盘早盘初继续惯性下跌。

开盘7分钟，沪综指.SSEC报3,028.527点，跌86.271点或2.77%，沪综指开在3,043.805点，跌2.3%。

“市场信心不足，仍是惯性下跌，大家期待有真金白银投入，有了赚钱效应才会跟风，否则光表态，作用就不大。”华泰证券分析师周林表示。