版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 15日 星期二 09:53 BJT

沪综指早盘初跌近3% 证监会最新表态难挽市场信心

路透上海9月15日 - 中国股市沪综指周二早盘跌近3%。分析师指出，虽然证监会昨晚表态安抚市场，但因缺乏实质性救市举措，投资者信心并未有所改善；再加上昨日尾市急拉的银行股今早遇获利抛压，大盘早盘初继续惯性下跌。

开盘7分钟，沪综指.SSEC报3,028.527点，跌86.271点或2.77%，沪综指开在3,043.805点，跌2.3%。

“市场信心不足，仍是惯性下跌，大家期待有真金白银投入，有了赚钱效应才会跟风，否则光表态，作用就不大。”华泰证券分析师周林表示。

中国证监会新闻发言人邓舸周一晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐