沪综指早盘初跌近3% 证监会最新表态难挽市场信心

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月15日 - 中国股市沪综指周二早盘跌近3%。分析师指出，虽然证监会昨晚表态安抚市场，但因缺乏实质性救市举措，投资者信心并未有所改善；再加上昨日尾市急拉的银行股今早遇获利抛压，大盘早盘初继续惯性下跌。
开盘7分钟，沪综指.SSEC报3,028.527点，跌86.271点或2.77%，沪综指开在3,043.805点，跌2.3%。
“市场信心不足，仍是惯性下跌，大家期待有真金白银投入，有了赚钱效应才会跟风，否则光表态，作用就不大。”华泰证券分析师周林表示。
中国证监会新闻发言人邓舸周一晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。