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投资资讯 | 2015年 10月 20日 星期二 15:19 BJT

沪综指收升1.1%至两个月新高 中小市值股票活跃

路透上海10月20日 - 中国股市沪综指周二收升1.1%，创两个月收盘高点。分析师指出，大盘进入3,400点附近的关键阻力区域，投资者对未来走势判断出现分歧，场内观望气氛转浓，股指大多时间窄幅震荡调整，中小市值股票仍较活跃，尾市大盘升势有所加快。

沪综指.SSEC收报3,425.33点，涨38.63点或1.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；上证A股今日成交3,829亿元人民币，较上日4,525亿元下降一成半。 　

“在3,400点整数关口处，大家有点犹豫不前，方向感不明。”东北证券分析师沈正阳指出，部分中小市值股票的赚钱效应仍较强，对投资者有些激励，但这亦是一个值得警惕的信号。

他预期，短期内沪综指向上空间约50-100点，往下空间约100-200点；若投资者对短期回撤比较介意的话，就应持谨慎态度，或可尽早撤出观望。

创业板指数P收升3.187%。

沪深300指数收报3,577.703点，涨1.23%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,458点，涨2.38%，成交12,691手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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