沪综指收升1.1%至两个月新高 中小市值股票活跃

沪综指.SSEC收报3,425.33点，涨38.63点或1.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；上证A股今日成交3,829亿元人民币，较上日4,525亿元下降一成半。

“在3,400点整数关口处，大家有点犹豫不前，方向感不明。”东北证券分析师沈正阳指出，部分中小市值股票的赚钱效应仍较强，对投资者有些激励，但这亦是一个值得警惕的信号。