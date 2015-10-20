沪综指收升1.1%至两个月新高 中小市值股票活跃

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月20日 - 中国股市沪综指周二收升1.1%，创两个月收盘高点。分析师指出，大盘进入3,400点附近的关键阻力区域，投资者对未来走势判断出现分歧，场内观望气氛转浓，股指大多时间窄幅震荡调整，中小市值股票仍较活跃，尾市大盘升势有所加快。
沪综指.SSEC收报3,425.33点，涨38.63点或1.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；上证A股今日成交3,829亿元人民币，较上日4,525亿元下降一成半。
“在3,400点整数关口处，大家有点犹豫不前，方向感不明。”东北证券分析师沈正阳指出，部分中小市值股票的赚钱效应仍较强，对投资者有些激励，但这亦是一个值得警惕的信号。
他预期，短期内沪综指向上空间约50-100点，往下空间约100-200点；若投资者对短期回撤比较介意的话，就应持谨慎态度，或可尽早撤出观望。
创业板指数P收升3.187%。
沪深300指数收报3,577.703点，涨1.23%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,458点，涨2.38%，成交12,691手。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。