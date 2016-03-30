沪综指收升2.8%创近一个月最大单日涨幅 美联储表态提升风险偏好

路透北京3月30日 - 中国股市沪综指周三收升2.8%，创近一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘受美联储表态影响跳空高开，随后震荡盘整午后再度拉升。美联储声明缓解了短期市场忧虑，市场风险偏好得以提升，部分资金再度入市，盘中个股普涨，中小盘股领涨大盘。

沪综指.SSEC收报3,000.645点，涨80.813点或2.77%，此前最大单日涨幅为2016年3月2日的4.26%。上证A股今日成交2,331亿元人民币，上日为2,003亿元。

“美联储这个事情可能是短期来看最重要的理由了。”国元证券策略分析师王明利表示。

他认为，今天早盘个股普涨，权重股走势较好，表明投资者认为大盘下跌空间已经很小，部分资金入市调整仓位，午后大盘走稳后，以创业板为代表的部分板块向上突破，因此午后中小盘股涨幅明显优于大盘。

美联储主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。叶伦指出，低油价以及中国经济忧虑仍在威胁着美国经济。

因科威特和沙特在目前应该限产之际，决定让双方合作经营的、日产30万桶原油的Khafji油田恢复生产，引发油市沉重卖压。美国原油期货油价本周稍早曾重挫约3%，低于每桶40美元。

创业板指数P收涨4.47%，两市近100只股票涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,216.28点，涨2.58%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,190.0点，涨2.82%，成交19,986手。130亿元额度的沪股通净买入15.67亿元。（完）