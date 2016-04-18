沪综指收跌1.4% 外围市场普遍走低和原油大跌等拖累大盘

路透北京4月18日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%。分析师指出，受原油大跌及外围市场普遍走低影响，今日两市低开低走，全天维持疲弱震荡，量能继续萎缩。由于沪综指上周冲击3,100点后未得到量能有效跟进，大盘短期需调整整固，以消化获利盘压力。

沪综指.SSEC收报3,033.660点，跌44.457点或1.44%。上证A股今日成交2,074亿元人民币，上日为2,223亿元。

“原油期货下跌对整个金融市场风险偏好形成制约，也对国内石油石化板块带来负面影响。”首创证券策略分析师邵帅表示，最近一段时间国内资源股的走势明显和国际大宗商品走势相关度较高。

他指出，上周末3月份经济数据公布完毕后，基本面阶段性利好兑现，短期大盘缺乏明确的上涨驱动因素，大盘需要调整整固消化获利盘压力，今日盘中防御性品种跌幅不大，而前期走势偏好的计算机板块领跌大盘。

原油期货重挫周一拖累亚洲股市，此前产油国周日未能达成冻产协议；日本股市下滑，投资者评估日本南部地震的影响。美国原油期货挫跌约4.9%至38.40美元。日股日经指数.N225重挫3%，投资人和企业评估九州强震对制造业者供应链的影响。

今日石油石化股走势偏弱，中国石油(601857.SS)收跌2.06% 、中国石化(600028.SS)收跌2.99%。

沪深300指数.CSI300收报3,228.45点，跌1.34%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,191.6点，跌1.15%，成交15,722手。130亿元额度的沪股通净卖出6.36亿元。（完）