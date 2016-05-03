沪综指早盘收涨1.6% 节前管理层对股市表态提振市场信心

路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周二早盘收涨1.6%。分析师指出，5.1假期结束后，部分观望资金回流市场，早盘大盘略有下探后一路上攻，量能水平回至节前正常水平。节前管理层对股市表态起到托底和信心提振作用，在大环境稳定前提下，存量资金运作下的结构性市场机会逐渐涌现。

沪综指.SSEC早盘收报2,985.41点，涨47.09点或1.60%，上证A股今日早盘成交1,029亿元人民币，上日为1,283亿元。

“政策环境也比较宽松，政治局的会议也是提及股市健康发展和稳定的问题，这样对市场起到托底和信心提振的作用。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并认为，近期上市公司业绩已经明朗，国内经济稳定，美元指数连续回落，人民币汇率和国际资本流动趋于稳定，对A股市场有利好支撑效应。60日均线的技术性支撑作用较强。

中国国家主席习近平周五在中共中央政治局上的讲话指出，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多；要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监管保护投资者权益。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,213.35点，涨1.79%,；沪深300指数期货主力5月合约CIFK6早盘收报3,194.6点，涨2.02%，成交11,138手。（完）