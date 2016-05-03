沪综指早盘收涨1.6% 节前管理层对股市表态提振市场信心

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周二早盘收涨1.6%。分析师指出，5.1假期结束后，部分观望资金回流市场，早盘大盘略有下探后一路上攻，量能水平回至节前正常水平。节前管理层对股市表态起到托底和信心提振作用，在大环境稳定前提下，存量资金运作下的结构性市场机会逐渐涌现。
沪综指.SSEC早盘收报2,985.41点，涨47.09点或1.60%，上证A股今日早盘成交1,029亿元人民币，上日为1,283亿元。
“政策环境也比较宽松，政治局的会议也是提及股市健康发展和稳定的问题，这样对市场起到托底和信心提振的作用。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并认为，近期上市公司业绩已经明朗，国内经济稳定，美元指数连续回落，人民币汇率和国际资本流动趋于稳定，对A股市场有利好支撑效应。60日均线的技术性支撑作用较强。
中国国家主席习近平周五在中共中央政治局上的讲话指出，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多；要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监管保护投资者权益。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,213.35点，涨1.79%,；沪深300指数期货主力5月合约CIFK6早盘收报3,194.6点，涨2.02%，成交11,138手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。