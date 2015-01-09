上证50ETF期权首获试点 短期有望提振大盘蓝筹估值和弹性（更新版）

(新增分析师评论、背景和细节)

路透北京1月9日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。作为中国国内第一只获准交易的期权产品。分析师表示，期权推出短期将增加对现货需求，有利于提升标的证券的估值水平，增加标的证券的价格弹性。

邓舸在周五的证监会例会上表示，期权品种有助于完善资本市场的风险管理功能和价格发现机制，有利于丰富交易品种和交易机制，降低市场波动，有利于培育机构投资者，提升行业竞争力。

市场人士普遍认为，期权推出意味着中国股市将从单边市逐步进入到双边市，市场将从线性交易时代迈入到非线性立体交易时代。期权推出对现货市场流动性的提升将起到促进作用，同时期权的价格发现功能将有利于现货价格和波动率回归合理水平。

申银万国研究所分析师杨国平表示，期权推出短期有望提升大盘蓝筹的估值水平，长期引导价格回归合理；同时期权短期内亦可能增加标的的价格弹性。

他解释说，首先期权结合现货有丰富的交易策略，例如，备兑卖出认购期权是海外机构投资者最常用的期权策略之一，投资者出于交易策略的需要会增加标的现货的需求。其次，期权是有效灵活的现货管理工具，期权推出将间接增加投资者对于现货的配置型需求。

“短期对现货需求的增加有利于提升标的证券的估值水平。在海外主要成熟市场中，股票期权推出前后几个月时间内的股价上涨现象也充分验证了这一观点。”杨国平指出。

上证50ETF对应的上证50指数.SSE50，其权重股包括工商银行(601398.SS)、中国石油(601857.SS)、中信证券(600030.SS)等50只大蓝筹股，其中包括银行、券商、保险在内的金融板块占据约20家。

国泰君安研究所分析师刘富兵在其报告中指出，期权的非线性结构为投资者打开了波动率、相关性乃至时间维度的交易空间，大量的非方向型交易者将提升其配置期权相关标的的可能。如ETF期权的转换与反转换套利、波动率交易都在不同程度上需要介入现货市场交易，这些资金都将为现货市场的流动性提升贡献力量。

他还指出，随着期权标的未来的进一步拓展，ETF期权还将逐渐与指数期货、指数期权以及股票期权市场形成协同效应，共同推进现货市场流动性地提升。另外ETF期权推出后，资产管理机构设计与期权标的相关产品的能力将得到明显提升。

个股期权和ETF期权是国际资本市场上的重要期权品种，全球已有50余家交易所上市期权产品，排名前二十的证券市场，只有沪深交易所没有交易股票期权产品。

在经过一个月的征求意见后，中国证监会周五还发布了股票期权交易试点管理办法，上海证交所周五亦同时发布股票期权试点交易规则等一系列配套法规，国内股票期权监管体系基本搭建起来。

相对征求意见稿，证监会发布的期权管理办法明确了期货公司子公司可以从事股票期权做市业务，并对中间介绍业务协议等事项进行细化。（完）

(发稿 张晓翀／林琦; 审校 杨淑祯)

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