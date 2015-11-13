沪综指收跌1.4% 外围市场动荡拖累大盘持续整理

路透北京11月13日 - 中国股市沪综指周五收跌1.4%，连续第二日下跌。分析师称，目前股指面临前期密集成交区压力，外围市场动荡亦拖累大盘持续整理，尾盘指数出现小幅跳水，料大盘将反复震荡，消化卖压后寻找方向。而随着美元12月加息临近，整个市场避险情绪开始出现一定程度提升。

沪综指.SSEC收报3,580.84点，跌52.06点或1.43%，本周该指数累计下跌0.26%；今日上海A股成交4,675亿元人民币，上日成交4,820亿元。

“今天调这么大，也是跟外围市场动荡有一定关系。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他称，市场预期美元12月加息的概率较大，国际市场已有所反映，近两日欧美股指跌幅明显，全球大宗商品，包括铜价、油价、金价都出现暴跌，反映了美元12月加息日期的临近，整个市场避险情绪出现一定程度的提升。近期境外资金撤离A股也比较明显，沪股通连续18天净流出，流出的时间创开通以来最长。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

今日创业板指数P收跌2.63%，近70只创业板股票跌停报收。

沪深300指数收报3,746.24点，跌1.29%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,730点，跌0.75%，成交12,574手。130亿元额度的沪股通净卖出0.1亿元。（完）