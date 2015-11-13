沪综指收跌1.4% 外围市场动荡拖累大盘持续整理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月13日 - 中国股市沪综指周五收跌1.4%，连续第二日下跌。分析师称，目前股指面临前期密集成交区压力，外围市场动荡亦拖累大盘持续整理，尾盘指数出现小幅跳水，料大盘将反复震荡，消化卖压后寻找方向。而随着美元12月加息临近，整个市场避险情绪开始出现一定程度提升。
沪综指.SSEC收报3,580.84点，跌52.06点或1.43%，本周该指数累计下跌0.26%；今日上海A股成交4,675亿元人民币，上日成交4,820亿元。
“今天调这么大，也是跟外围市场动荡有一定关系。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他称，市场预期美元12月加息的概率较大，国际市场已有所反映，近两日欧美股指跌幅明显，全球大宗商品，包括铜价、油价、金价都出现暴跌，反映了美元12月加息日期的临近，整个市场避险情绪出现一定程度的提升。近期境外资金撤离A股也比较明显，沪股通连续18天净流出，流出的时间创开通以来最长。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。
今日创业板指数P收跌2.63%，近70只创业板股票跌停报收。
沪深300指数收报3,746.24点，跌1.29%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,730点，跌0.75%，成交12,574手。130亿元额度的沪股通净卖出0.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。