沪综指午盘跌幅扩大至逾3% 大盘蓝筹股领跌

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周四午盘跌幅扩大至逾3%。分析师称，大盘连涨七日累积了大量获利盘，今日股指高位巨震主要受获利回吐抛压拖累，大盘蓝筹股领跌。
此外下周包括中国核电在内的多只新股网上申购将冻结大量资金，有关资金面紧张的担忧重燃影响了市场情绪，资金离场迹象明显，预计短期大盘维持高位震荡格局。
北京时间14：20分，沪综指.SSEC报4,755.56点，跌185.63点或3.77%，今日盘中最高点位为4,986.50点。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。