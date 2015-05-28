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中国财经 | 2015年 5月 28日 星期四 14:23 BJT

沪综指午盘跌幅扩大至逾3% 大盘蓝筹股领跌

路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周四午盘跌幅扩大至逾3%。分析师称，大盘连涨七日累积了大量获利盘，今日股指高位巨震主要受获利回吐抛压拖累，大盘蓝筹股领跌。

此外下周包括中国核电在内的多只新股网上申购将冻结大量资金，有关资金面紧张的担忧重燃影响了市场情绪，资金离场迹象明显，预计短期大盘维持高位震荡格局。

北京时间14：20分，沪综指.SSEC报4,755.56点，跌185.63点或3.77%，今日盘中最高点位为4,986.50点。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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