沪综指午盘跌幅扩大至逾3% 大盘蓝筹股领跌

路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周四午盘跌幅扩大至逾3%。分析师称，大盘连涨七日累积了大量获利盘，今日股指高位巨震主要受获利回吐抛压拖累，大盘蓝筹股领跌。

此外下周包括中国核电在内的多只新股网上申购将冻结大量资金，有关资金面紧张的担忧重燃影响了市场情绪，资金离场迹象明显，预计短期大盘维持高位震荡格局。