《A股技术分析》沪综指反弹格局仍在延续

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京10月23日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周出现较大震荡，反弹一度受阻但终得以延续。技术面显示，进入3,400点之上后，多空拉锯虽激烈但多头仍略占上风，短线将继续推升股指上试3,500点附近；中线看，低位进场筹码获利卖压明显加大，股指难站稳3,500上方，冲高后有再次回落要求。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): link.reuters.com/ker85w
沪综指本周振幅明显加大，多空拉锯明显，最终多头收复5日及10日均线，令本月以来的反弹格局得以延续，短线在3,400点附近整固完毕后，仍将反弹上扬，以填补8月24日形成的3,388-3,507大型向下跳空缺口。
从量能看，本周继续温和放大，震荡下跌中明显缩量显示短线整体卖压有限，市场反弹预期较为一致，将支持大盘继续向上，后市有望单日再超5,000亿元。
短期技术指标则随大盘震荡出现分化，MACD虽继续上升但趋缓，KDJ高位死叉后震荡，有与大盘形成背离可能，趋向指标亦显示无法与大盘涨势同步，综合看，大盘或发起对3,500点之上的快速冲击后，再度进入较大幅度震荡，反弹的结构性特征仍然浓厚。
较长期走势(周线图): link.reuters.com/mer85w
沪综指本周微张，近十字星的周K线形态显示中线卖压开始加大，20周均线下周将下移至3,560点附近，成为中线强压力点位，将有效制约大盘反弹高度；下方5周和10周均线在3,220-3,230点附近聚合，为中线支撑点位，加之下方3,000点附近的政策护盘位，大盘在较长一段时期内将维持箱体内宽幅震荡。（完）
(审校 林高丽)
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。