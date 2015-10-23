《A股技术分析》沪综指反弹格局仍在延续

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): link.reuters.com/ker85w

沪综指本周振幅明显加大，多空拉锯明显，最终多头收复5日及10日均线，令本月以来的反弹格局得以延续，短线在3,400点附近整固完毕后，仍将反弹上扬，以填补8月24日形成的3,388-3,507大型向下跳空缺口。

从量能看，本周继续温和放大，震荡下跌中明显缩量显示短线整体卖压有限，市场反弹预期较为一致，将支持大盘继续向上，后市有望单日再超5,000亿元。

短期技术指标则随大盘震荡出现分化，MACD虽继续上升但趋缓，KDJ高位死叉后震荡，有与大盘形成背离可能，趋向指标亦显示无法与大盘涨势同步，综合看，大盘或发起对3,500点之上的快速冲击后，再度进入较大幅度震荡，反弹的结构性特征仍然浓厚。

较长期走势(周线图): link.reuters.com/mer85w

沪综指本周微张，近十字星的周K线形态显示中线卖压开始加大，20周均线下周将下移至3,560点附近，成为中线强压力点位，将有效制约大盘反弹高度；下方5周和10周均线在3,220-3,230点附近聚合，为中线支撑点位，加之下方3,000点附近的政策护盘位，大盘在较长一段时期内将维持箱体内宽幅震荡。（完）