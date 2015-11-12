上证所战略新兴板料明年上半年推出 主板排队企业优先--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月12日 - 中国证券报周四报导，上海证券交易所战略新兴产业板方案已初步拟定，将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。根据方案，其定位与创业板相同，审核标准与主板一致，会优先在主板排队的公司中挑选符合规定的企业上市。
主板排队企业中符合规定挑选标准之一是公司收入中50%以上必须符合战略新兴产业标准，以及获得券商推荐以及招股书披露完备且符合资质等。
报导称，战略新兴板上市标准将注重非盈利性指标，并设置了四套评判标准：一是市值(10亿)+现金流(经营性现金流2,000万)+收入；二是市值(15亿)+收入(1亿)；三是市值+净利润；四是市值(30亿)+股东权益(2亿)+总资产(3亿)。
方案还提到，战略新兴板上市主体短期内以境内主体为主。而对红筹回归导致的实际控制认定、期权激励等问题，倾向于放松管制，但对此目前没有明确时间表和标准；拆红筹时所导致的税务成本会有一些回避和减免途径。
分析人士认为，这说明战略新兴板未来会吸引部分中概股、红筹股回归，但这并不是战略新兴板的重点。
另外，未来新兴板境内再融资将会放松监管，逐步与香港趋同；初步拟定的退市条件可能包括市值低于某值或交易量作为标准。
此前市场预期，战略新兴板将在证券法修订后与注册制同步推出，预计在明年上半年推出。但前期股市巨震显然推迟了《证券法》修订进程，全国人大财经委副主任委员吴晓灵此前曾表示，《证券法》(修订草案)二审最快也要12月，三审以及出台只能等明年。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。