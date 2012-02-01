沪深部分银行首套房贷利率回归基准--报载

中国证券报周三援引多位银行人士称，随着年初银行信贷额度的陆续下发，上海及深圳已有部分银行将首套房贷利率降至基准利率。

路透北京2月1日电---中国证券报周三援引多位银行人士称,随着年初银行信贷额度的陆续下发,上海及深圳已有部分银行将首套房贷利率降至基准利率.

从去年下半年开始,受流动性持续紧张影响,全国范围内已有多家银行提高了首套房贷利率,基准利率普遍上浮5%-10%不等.

报导援引某股份制银行相关负责人称,从2011年12月底至2012年1月初开始,上海已有银行将首套房贷利率调整至基准利率,而且以工农中建等大型国有商业银行为主.

但建行(601939.SS)相关人士对路透表示,该行对於首套房利率政策一直没有改变,总行的要求即为监管层的要求.

报导并援引申银万国宏观经济分析师李慧勇表示,房贷利率属於商业银行操作层面上的市场行为,将根据面临的具体状况进行调整;目前的信贷额度以及流动性比去年要较好,因此房贷利率从去年後期的上浮回归是理所当然.

中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK),中国银行(601988.SS)(3988.HK),建设银行(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).

为应对国际金融危机,扶持国内房地产市场,中国2008年底开始实行首套房贷利率七折优惠政策.不过随着房地产价格过快上涨,国家开始对房地产市场进行调控後,各家银行纷纷取消首套房优惠政策.(完)

--发稿 邵晓忆/谢衡; 审校 乔艳红

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