戴海波不再担任上海自贸区管委会常务副主任--新华

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海9月15日 - 新华社官方微博周一刊登消息称，上海市政府副秘书长戴海波不再担任上海自由贸易试验区管委会常务副主任、党组书记。
该消息未披露戴海波卸任自贸区高层职务的原因。
此前，上海市副市长艾宝俊担任上海自贸区管委会主任，而作为常务副主任的戴海波负责自贸区的日常性事务。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。