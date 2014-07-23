上海食药监局官员称福喜涉嫌有组织实施违法行为--新华

路透上海7月23日 - 近日被曝涉嫌使用过期食品的上海福喜食品有限公司的调查又有新进展。新华社周二晚间报导，上海市食药监局官员表示，初步调查表明，上海福喜食品有限公司涉嫌有组织实施违法生产经营食品行为，而非福喜自己所辩称的一起个体事件。

报导称，上海食药监局已查实了五批次问题产品，涉及麦乐鸡、迷你小牛排、烟熏风味肉饼、猪肉饼，共5,108箱。

上海市食药监局副局长顾振华在接受记者采访时称，“我们发现公司的一些违法行为，并非某个人的行为，而是公司有组织的一个安排。”

他说，对于这些所谓的过期食品的处置，福喜公司有一套相应的制度，有相应的记录，“所谓的制度也好、记录也好，都是与我们国家法律法规相违背的。”

上海食药监局还通报，已紧急约谈22家下游食品流通和快餐连锁企业。初步查明，麦当劳(MCD.N)、必胜客、汉堡王、棒约翰、德克士、7-11等连锁企业及中外运普菲斯冷冻仓储有限公司、上海昌优食品销售有限公司等九家企业使用了福喜公司的产品，目前已封存相关产品总计约100吨。

上海电视台上周日晚间的调查节目指出，作为多家快餐巨头的供应商，上海福喜的生产现场却令人堪忧，落地的牛肉饼、鸡腿等捡拾后重新放回生产线，各种过期原料随意添加，拣出的次品混入正品生产线、臭肉重新加工成小牛排。随后麦当劳、必胜客等企业均宣布停用福喜提供的原料。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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