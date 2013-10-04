陕西胡蜂蜇人已致42人死亡

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透北京10月3日 - 新华社周四称，近几周陕西省出现胡蜂蜇人事件，已导致42人死亡，1,640人受伤。
报道指出，有关部门正在进行毒蜂扑杀，设立警示标志，并通过电视、广播和网络等渠道提醒公众提高防范意识。当地居民被告知，出行时应穿长袖，不应试图驱赶胡蜂。
“国家卫生计生委已紧急部署医疗救治和防范宣传等工作，最大限度减少伤亡，”报道称。
据当地媒体报道，每年9至10月，是胡蜂繁殖、迁居季节，性情变得凶狠和狂躁，易发生蜇人事件。被胡蜂蜇伤后，可能出现过敏和一些器官衰竭的症状。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。