陕西胡蜂蜇人已致42人死亡

路透北京10月3日 - 新华社周四称，近几周陕西省出现胡蜂蜇人事件，已导致42人死亡，1,640人受伤。

据当地媒体报道，每年9至10月，是胡蜂繁殖、迁居季节，性情变得凶狠和狂躁，易发生蜇人事件。被胡蜂蜇伤后，可能出现过敏和一些器官衰竭的症状。（完）