陕西称商品房利润率控制在10%左右

路透上海10月22日电---中国陕西省日前发布通知要求,各城市要根据住房开发成本,确定合理利润率并控制在10%左右,划定区域住房销售价格区间并予以公布.开发商销售前进行的价格备案,价格应在相应区间范围内.这意味着超过价格范围的商品房将无法备案及预售.

处於持续调控中的中国房地产市场,虽然高价格为人诟病,房企亦曾负有"暴利"之嫌,但一直没有较为明确的针对房地产开发企业利润率方面的规定或限制.

这份发布在陕西建设网的通知是由陕西省住房和城乡建设厅及物价局联合下发的,用意在於引导商品住房价格满足自住型和改善型住房需求.成本测算依据为该省2009建设工程工程量清单计价规则,以及当年涉及建筑的各项价格指数.具体包括土地成本、开发成本、管理费用、销售费用、财务费用、销售税金等项目.

通知称,要"密切关注房价上涨情况,采取有效措施,坚决遏制房价过快上涨,...开发建设单位应在商品房销售之前到当地价格主管部门进行价格备案,备案价格应在所在区域住房销售价格区间范围内."

另外,房地产开发企业在取得预售许可10日内,要一次性公开全部房源,实行"一房一价,明码标价"对外销售,其中新建商品住房的供水、供电、供气、供暖、有线电视、安全监控系统及其他属於购房人所有的公共设施设备的配套建设费用,均包含在住房价格中,不得另行收取.

通知并提倡和鼓励推行商品住房现房销售.

房地产行业龙头--万科(000002.SZ)半年报显示,报告期内其房地产业务的营业利润率(已扣除营业税金及附加)为26.51%.

中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期悄然升温. (完)

参看详情,可点选陕西建设网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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