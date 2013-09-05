陕西“表哥”杨达才一审获刑14年

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京9月5日 - 陕西省安监局原局长杨达才周四因受贿等罪行被判有期徒刑14年。他在交通事故现场面带微笑和佩戴名表的照片被网友上传到互联网上，被网友戏称为“表哥”。
杨达才去年在交通事故现场面露微笑的照片引发公众不满，随后他佩戴名表的照片也被发布到社交媒体网站上，招致更多指责。
社交媒体上的网友辨认出杨达才拥有的手表包括宝格丽、欧米茄和劳力士等品牌，网友称他的工资不可能负担得起这些名表。
杨达才曾辩称这些表都是用自己的合法收入购买的，并向纪律监察部门做了汇报。
新华社报道称，西安市中级人民法院认定杨达才犯有受贿罪和巨额财产来源不明罪。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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