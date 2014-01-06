中国影子银行规范文件铿锵落地 信用投放审慎监管加强

* 影子银行高规格监管文件出台，肯定积极作用但需规范

* 融资端审慎监管加强，社会融资规模可能减速

* 顺应货币政策调控趋势转变，后续细则待落实

路透上海1月6日 -业界对于中国影子银行持续已久的纷扰争议即将尘埃落定。在中国实体经济去产能和金融机构去杠杆的政策方向明确后，国务院层面首次针对影子银行的监管文件终于铿锵落地，显示融资端的信用投放管理正在强化审慎监管。

多元化的影子银行监管套利及不规范融资行为，有望在文件的严厉监管下，得到规范发展，并有可能面临扩张后的收缩，但巨额存量债务也面临资金链断裂风险，这将需要更多配套措施跟进，及中国投资拉动模式的改善。

”去年银行受流动性的冲击较大，不少机构希望央行放松流动性，但从出台107号文来看，相关部门可能并不认为，货币市场利率提升，应由货币政策来买单，而应该从融资端层面进行审慎管理。 “社科院金融重点实验室主任刘煜辉认为。

他预计，规范影子银行的107号文限制融资端的扩张，后期社会融资规模增速会减速，随之而来固定资产投资也会减缓，如果没有存量债务重组等方面的配套，部分领域可能会面临资金链断裂及信用违约事件。

但另一方面，经济增速还要保持在7%以上，这又存在刚性的货币需求，如此融资端压缩，需求端刚性，资金市场利率中枢也有继续上升的压力。

”如果希望资金利率均衡回落，可能需要抑制国有企业及地方政府的扩张冲动，抑制其旺盛的货币需求，最终经济会面临一个较大幅度的减速。“他表示。

多位消息人士透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知（107号文）。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。

**中国影子银行定义明确**

一直以来，从基本概念、准确规模到最终定性，各界对于影子银行都存在巨大争议。由于计算口径不同，影子银行的规模，也没有一个准确的数值，多家机构估算值从5.8万亿元至30万亿元人民币不等。

而根据此次文件的定义，中国的影子银行主要包括三类：一是不持有金融牌照、完全无监管的信用中介机构，包括新型网络金融公司、第三方理财机构等；二是不持有金融牌照，存在监管不足的信用中介机构，包括融资性担保公司、小额贷款公司等；三是机构持有金融牌照，但存在监管不足或规避监管的业务，包括货币市场基金、资产证券化、部分理财业务等。

文件并明确肯定了影子银行的积极作用，表示影子银行的产生是金融发展、金融创新的必然结果，作为传统银行体系的有益补充，在服务实体经济、丰富居民投资渠道等方面起到了积极作用。

只是一些传统银行体系之外的信用中介机构和业务（统称影子银行）日益活跃，在满足经济社会多层次、多样化金融需求的同时，也暴露出业务不规范、管理不到位和监管套利等问题。

文件认为，中国影子银行风险总体可控。但2008年国际金融危机表明，影子银行风险具有复杂性、隐蔽性、脆弱性、突发性和传染性，容易诱发系统性风险。在发挥影子银行积极作用的同时，将其负面影响和风险降到最低。

“107号文充分肯定了影子银行的历史必然性和积极贡献，要求疏堵结合、趋利避害，任何‘因噎废食’、‘一步到位’的解读均不符合文件精神。”中信证券银行分析师朱琰认为。

而关于银行风控的内容，文件主要有：按照谁批设机构谁负责风险处置的原则，逐一落实各类影子银行主体的监督管理责任；建立中央与地方统分结合，国务院有关部门分工合作，职责明晰、权责匹配，运转高效的监督管理体系。

以及央行负责各类社会融资活动汇总的统计，建立影子银行的专项统计，定期向国务院报告汇总情况，反馈各地区有关归口部门统计情况等。

另外，中国信托行业管理资产规模已经突破10万亿大关，未来转型方向也备受期待。中信建投相关分析认为，信托业在经过高速发展后，随着竞争的加剧、监管的加强和风险预期的加大，信托业必将逐步打破原来过度依赖类贷款的业务模式，因此，107号文在一定程度上加速了信托业的转型。

**顺应货币政策调控趋势**

除了信用投放加强审慎管理，影子银行一直是传统信贷外，信用规模逃避监管的主要形式，并令中国央行数量管理效果大打折扣，此次国务院对影子银行疏堵结合，也将对未来中国货币政策调控方向产生重要影响。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，影子银行一般被认为是逃避了信贷规模，但实际上，市场经济体一般是不需要硬性规定一个信贷额度的，这从美国利率市场化的经验中也可以得到借鉴。

“目前中国也处在利率市场化进程中，由单一的信贷融资过渡到多元化的融资方式，意味着单纯的数量管理也会趋于无效，需要向价格管理过渡。”他说。

但目前完全的价格或者完全的数量都不行，需要两者结合，他认为中国央行的货币政策调控也在探索，也面临着数量管理可能挤压中小企业融资，价格管理又会面临融资平台预算软约束等问题，需要进一步细化。

值得注意的是，银监会关于银行理财的8号文出台后，针对同业业务的类信贷业务，此前一度期待银监会出台“9号文”，不过迟迟未有出台，当时就有监管人士透露，可能会需要央行甚至更高层面，先出台一个纲领性文件。

业内人士指出，此次针对影子银行的107号监管文件，就是一个非常原则性的框架，而文件出台后，料相关部门落实文件加速出台的可能性也会增大。（完）

(发稿 路透中文部)

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