影子银行之争无碍社会融资规模扩容 中国非贷融资将有大发展

* 扩大融资规模大方向确定

* 降低融资成本,期待利率市场化

* 逆回购稳定市场利率的作用进一步增强

* 其他市场化融资渠道或更通畅

* 确诊金融领域潜在风险

作者 谢衡/张胜男

路透北京12月20日 - 影子银行之争尚未尘埃落定,但扩大社会融资总规模的大方向已被中国最高决策层定调,预示明年非贷融资将进一步发展.

中国当前的政策导向是支持实体经济发展,拓宽融资渠道,并降低融资成本.如何降低融资成本?业内分析人士认为,降息已不是降低企业融资成本的唯一选择.利率市场化,进一步推动整个金融市场改革,开拓并壮大更多市场定价的融资渠道,才是长远解决之道.

上周末结束的2012年中央经济工作会议提到,明年将实施稳健的货币政策.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.

"明年中国的经济增长还是要稳中求进,加大社会融资总规模对经济的支持就非常重要...明年非贷融资肯定还可以多一些.信用债这种直接融资方式成本低,肯定是要大力发展.其他管理透明、信息对称、操作规范的非贷融资方式明年也是可以继续发展的."一位接近监管层的官员对路透表示.

花旗集团中国高级经济学家丁爽指出,资本市场中的债券和股票融资,是政府鼓励的方向."另外一个是所谓的银行表外业务,也是影子银行的一部分.这方面也应该要继续鼓励,这也是金融业市场化的一部分,但是要加强监管."

实际上,自2011年开始公布社会融资规模以来,其正逐渐成为中国监管层着力打造的金融宏观调控新指标.其中,在明年扩大社会融资规模过程中被寄予厚望的,是债券融资和表外融资部分.

在央行公布的社会融资总规模中,除人民币和外币新增贷款外,信托贷款、委托贷款和未贴现的银行承兑汇票属于表外融资的部分.目前业界争议比较大的"影子银行",即银行理财和信托理财等资产管理业务都已通过上述三个途径在社会融资规模中体现.而剩下的两项,就是直接融资的途径--债券和股票.

今年以来,特别是下半年以来,债券融资规模飞跃发展,月度数据中,债券融资占到社会融资规模的15%左右.而人民币贷款增降到50%附近.另一个异军突起的力量就是其他三项的表外融资,从2010年以来,虽然每月的数据波动很大,但平均下来都占到约20%.

在表外融资的部分中,虽然行业概览数据未对外公布,但仅银行理财一项,就可看出其规模之庞大.银监会数据显示,自2005年以来,中国银行理财产品得到了快速发展,年平均规模增长接近100%.截至2012年9月末,银行理财产品余额6.73万亿元;今年前三季度,银行理财产品占社会融资规模的比例达18%.

一个不能忽略的事实是,今年4月以来,不断有市场传言说监管层给四大行开会要求加大力度放贷,支持实体经济,但贷款规模却并未因此异动.而在央行没有下调基准利率的情况下,经济却在三季度以后逐步企稳,显示来自表外和直接融资的支持正在发挥作用.

欲了解人民币贷款在社会融资规模中比例变化图,请点选(r.reuters.com/pyv54t)

"股票不太现实,量也有限.债的话,肯定是希望做大.按照十二五规划的目标,余额要达到15%."安信证券分析师尤宏业认为.金融"十二五"(2011-2015)规划中的目标是,到"十二五"期末,非金融企业直接融资占社会融资规模比重提高至15%以上.如果按增量计算,这个目标今年已经实现.

"还是鼓励更多的企业发债吧.目前,债券融资比例在企业中整体占比还是比较低的.明年在这方面门槛会显着降低,额度会显着提高."首创证券研发部副总经理王剑辉说.

浏览社会融资规模中表外融资和直接融资合计占比变化图,请点选(r.reuters.com/paj93t)

**推进利率市场化,降低贷款成本**

在最近的中央经济工作会议上,中国明确提出要"切实降低实体经济发展的融资成本".这是今年下半年才开始在政府文件中出现的表述.

今年蓬勃发展的信托贷款、委托贷款等非贷融资方式,确实解决了一些企业的燃眉之急.但非贷融资总体较高的成本,也对企业盈利造成不小的压力.

大环境来看,明年继续实施的宽财政亦势必导致政府部门融资增加,挤压私人部门的融资,或造成私人部门融资条件偏紧,采取行动降低私人部门的资金成本就更显必要.

"这个提法意味着政府高层认为现在实体经济的融资成本确实太高了."中金公司首席经济学家彭文生说.

降低融资成本,下调基准利率固然是一个最直接的方法.而进一步推动利率市场化,令风险收益更加匹配才能实现资金的有效投放.

"明年经济基本企稳,应该没有降息来刺激经济的必要.主要是通过降低贷款利率来减少企业的融资成本."上述接近监管层的官员说.

交通银行首席经济学家连平认为,继续推进利率市场化就是降低融资成本的有效方式."贷款的利率下限是不是还可以进一步调整,比如说就不要下限了,贷款利率完全市场化了,这对降低企业融资成本肯定是有利的."

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周一表示,中国2013年有条件进一步推进利率市场化，可以进一步放宽贷款利率下浮的幅度.吴晓灵曾担任中国人民银行副行长.

中国人民银行今年6月宣布首次降息,并放开一年期贷款利率下限到基准利率的0.8倍,一年期存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.之后又于7月再度降息时,将贷款利率的下浮区间扩大到基准利率的0.7倍.

"在银行利润仍比较高的情况下,缩小存贷差,也是明年降低融资成本应有的,也是可行的方式."上述官员说.

此外,该官员表示,明年进一步规范银行收费,继续解决金融机构管理费用过高的问题,都将是落实"切实降低实体经济发展的融资成本"的具体方式.

今年以来,银监会已经重点对各银行业金融机构存贷款和服务收费两大领域存在的问题展开逐项排查.明确要求不准以贷收费,要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用;不准浮利分费,将利息分解为费用收取,严禁变相提高利率.

**市场化他途**

央行未来通过逆回购利率的变化来引导市场利率水平,进而影响表外融资和债券融资这些市场化程度很高的资金价格,是可以期待的.而除了自上而下的市场化改革推进,来自民间的资金供需双方的真实撮合利率也是市场化的一种表现.

随着央行调控手段的成熟,有市场人士认为,逆回购正在成为主要的基础货币投放及调节工具,而央行也在通过其招标利率引导市场利率的稳定.

今年6月央行降息之后就没再调整过基准利率,而下半年以来,央行几乎每周都进行逆回购调节市场流动性,引导市场价格.

8月底至9月初央行连续下调七天和14天逆回购利率之后,银行间七天期质押式回购利率最新加权利率从之前的"上窜下跳"的大幅波动逐渐稳定下来,在3.35%的七天逆回购招标利率附近偏下位置小幅波动.

"若要降低融资成本,明年央行的逆回购操作不仅频率要增加,逆回购的量也应加大."彭文生说.

中信证券的最新策略报告表示,在市场化改革背景下,央行将更加注重对货币市场利率的调节.在经济及通胀小幅平稳回升的预期下,预计2013年逆回购利率将保持在3.35%附近,货币市场利率则继续围绕逆回购利率窄幅波动,7天回购利率波动区间将维持在3.0-3.5%.

债券融资方面,9月以来收益率曲线一直相对平稳,若明年经济形势确能小幅好转,企业发债的成本也有望进一步下降.

在经济形势出现转好迹象,以及充裕流动性的支持下,待偿期为一年的AA企业债收益率从年初到12月中旬总体下降了约1.5-1.6个百分点.随着泛资产管理业扩容,流动性充裕仍可期,若来年经济形势仍稳中趋好的话,企业通过发债的融资成本有望进一步下降.

从草根层面来看,理财产品收益率的走势变化也反应出市场资金为实体经济输血的真实价格.

伴随着6-7月份央行两度降息,以及二季度的中国经济大幅下滑,今年银行理财产品的收益率从年初到年中到现在,大概是以6%-5%-4%的步伐下降.也反映出通过理财提供给企业的融资价格已经有2个百分点的下降.央行数据显示,9月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.97%,比年初下降1.04个百分点,其中二季度降幅最大(0.56个百分点).由此可见,灵敏的市场化利率下行幅度更大于贷款利率.

"理财这个东西是根据市场来的,市场利率变化会随时反映到理财上去.和存贷款的关系不是特别大.比贷款来说,是一个更真实的利率."农业银行相关业务部门高管称.

**确诊金融领域潜在风险**

在去年年底召开的中央经济工作会议上,对于金融风险的提法是"有效防范和及时化解潜在金融风险";而今年已经具体到"守住不发生系统性和区域性金融风险的底线".

"中央经济工作会议已经确诊金融领域存在潜在的风险.影子银行肯定是风险点,一些行业也存在着积聚风险的隐患."上述官员说.

他指出,对于影子银行的风险谁来管的问题,还没有明确.影子银行管的好能化解风险,管不好则可能提前引爆风险点.

中金公司报告称,明年信托产品面临约3.2万亿元的到期,已经引起监管机构的高度关注.影子银行存在的风险主要是信用违约风险,以及会引发期限错配隐含的流动性风险.

华夏银行(600015.SS)近日因员工私售投资产品到期无法偿付,引发投资者不满而陷入是非"漩涡",以致中资银行发售的理财产品被蒙上些许不信任阴影.之后银监会发文要求银行对代销第三方机构产品的业务进行自查,严防擅自推荐或销售未经批准的第三方机构产品的现象.

"我们行学习中央经济工作会议精神着重强调的就是'守住风险底线',着重说了理财业务的风险,特别强调要防止发生类似华夏银行的这种事件."一位国有银行的相关人士说.

彭文生认为,如果监管机构清理力度较大,会导致理财和信托等这部分产品融资额大幅下降,带来私人部门融资条件紧缩.而如果出现了违约事件,势必导致市场为规避风险而自发收缩对这些融资渠道的资金支持.

"如果银行监管政策和货币政策缺乏紧密的协调,则可能导致货币条件紧过头."彭文生说.

上述国有银行相关人士表示,目前该行的理财产品已经完全纳入信贷的审批管理系统,明年这类产品肯定会比今年发行的慢且少.

而位于深圳的一家银行业务高管则表示,不能一味的为了规避风险而放弃业务发展.大部分银行在做表外的时候风险把控是比表内更严格的.发展步伐可以稍微放慢,并且出台更多指导性标准化的制度来规范.

除了影子银行之外,类似今年爆发的温州地区民间借贷危机、鄂尔多斯房地产泡沫破裂后风险向金融机构的传递,以及钢贸行业不良贷款率激增等这样的区域性、行业性金融风险明年仍不可不防.

"无论政府如何在稳增长、调结构、促转型之间平衡,维持金融体系的稳定性是基本前提."中金报告称.(完)

(审校 屈桂娟)

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