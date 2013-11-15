中国影子银行规模大幅扩增

路透伦敦11月14日 -根据金融稳定委员会(FSB)最新的年度数据，全球“影子银行”规模去年成长5万亿(兆)美元至71万亿美元；中国在这块市场的规模扩张达42%，但在整体市场中仅占到3%。

影子银行涵盖了监管方面较为宽松的金融领域，包括银行以外借贷等类似银行的活动，也包括回购协议市场、证券借贷、房地产、对冲基金、货币市场基金和证券化等。

20国集团(G20)监管专门小组FSB的第三份年度数据，为目前正要定案的影子银行全球新规提供了统计基础。

在71万亿美元的整体市场规模中，美国占26万亿美元或37%；欧元区占22万亿美元，英国和日本各占9万亿及4万亿美元。

FSB表示，中国、阿根廷、印度和南非等四个新兴市场的影子银行规模成长逾20%，部分显示出其原本规模较小的金融体系正逐渐扩大。

FSB指出，特别是小型企业非银行管道的融资出现增长，这方面的潜在风险需要密切监控。

“我们希望提高影子银行透明度，对基于市场的融资展现韧性，以经济承受得起的方式分散融资来源。”FSB主席暨英国央行总裁卡尼表示。

影子银行占全球整体金融资产的四分之一，相当于银行业资产的一半。

FSB表示，但对于金融体系与外国影子银行体系间关系所带来的风险，目前数据仍付之阙如，这方面产生的缺口可能相当巨大。(完)

(编译 张若琪 审校 隋芬)

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