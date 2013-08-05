官员称要重点管住影子银行三大风险

路透上海8月4日 - 中国银监会主席尚福林表示，影子银行产品规模增长，是当前金融风险的一个重要隐忧，银监会要重点管住放大杠杆、期限错配和信用转换三大风险。具体而言，规范小贷公司、租赁、典当、网络融资等融资行为，严禁银行提供筹融资便利，管住交叉产品套利，控制资金投向。

尚福林在接受新华社专访时指出，银行业是经营风险的行业,存在风险是客观的，中国银行业虽然也有风险隐患,但风险状况控制是比较好的；平台贷款、房地产信贷、理财业务、信托业务和流动性等重点领域风险,得到了有效控制。

对于地方融资平台贷款，他谈到，平台贷款增长降速，非贷款融资增多。同时随着总量增长,存在资金使用效率不高、偿付能力不足的风险隐患，“下一步监管平台风险的总体原则是:总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解。”

截至6月末，地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增速低于各项贷款平均增速9个百分点，同期商业银行不良贷款率为0.96%。

对于信托产品风险，尚福林表示，主要从四方面进行管控：一是控制投向，压缩房地产和地方平台投入的数量；二是加强净资本比例管理，控制总量增长；三是要求项目与资金一一对应，以控制期限错配；四是加强投资教育，明确买者自负。风险自担。

而对于市场关注的银行体系流动性问题，尚福林指出,银行业流动性总体是充裕的。同时也应看到，银行业务结构日趋复杂多元,流动性风险管理难度加大。

他透露,银监会将进一步完善流动性风险监管标准，具体来说，将适时出台《商业银行流动性风险管理办法》；根据金融体系发展变化，动态改进金融监管的方式方法。同时，督促银行充分认识流动性风险特征的深刻变化，提高流动性风险管控能力。(完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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