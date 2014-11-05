独家：页岩油步步紧逼 加拿大炼厂弃用伊拉克石油--消息

路透纽约11月4日 - 据业内消息人士透露，加拿大最东端的Come by Chance炼厂几乎已经完全用美国页岩油替代了伊拉克原油。这是页岩油荣景使全球石油贸易重新洗牌的最新迹象。

该炼厂位于纽芬兰省，具有每日11.5万桶的加工能力。约两个月前，韩国国家能源公司刚把它出售给一家新成立的纽约大宗商品集团。据两位了解该炼厂运营的消息人士透露，炼厂采用的原油来源已经发生重大变化。消息人士要求匿名。

据消息人士和汤森路透整理的船运数据，目前该炼厂主要采用美国德州的原油，而今年前九个月超过70%的原油都来自伊拉克。

该炼厂石油来源的变化是美国页岩油抢占其他产油商市场份额的最极端事例。

北美页岩油生产迅速增加，将进口石油从美国墨西哥湾和东海岸多数地区以及加拿大局部地区挤出，而Come by Chance炼厂是决定作出这样重大调整的炼厂中距离最远的一个，说明较低的价格能补偿较高的运输成本。

但原料从基本为伊拉克高硫原油，换成低硫的轻质美国页岩油，并不是完全顺利。一名消息人士称，过去几周炼厂在调整适应新状态，产能约为每日90,000-105,000桶。两名消息人士都称，现在产能约为每日105,000桶，仍然低于产能。

在被要求确认该炼厂原料从伊拉克原油换成美国原油的问题时，韩国国家石油公司(Korean National Oil Company)一发言人称，新东家SilverRange Financial Partners现正对此作出决定。他称交易料在11月完成。

SilverRange Financial Partners是一家商业银行，两名经营者之前曾是华尔街资深石油交易员。该公司也拒绝评论，称因交易尚未完成。

一消息人士称，该交易料“即将”完成。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫；审校 王洋)

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