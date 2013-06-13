《热点透视》页岩气资源让中国看到了降低对海外能源依赖的希望

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 王洋

路透纽约6月11日 - 中国已越来越多地遭受了历史上美国曾遇到的诅咒-严重依赖进口石油和天然气。不过美国的页岩油气产量正在改变其依赖进口燃料的局面，这也给中国指出了一条解决之道。然而要效仿美国的成功，中国要克服的可不仅仅是水资源短缺这一难题。

自2007年以来，美国已将海外原油进口量削减了40%，折合每日约500万桶。其还准备出口天然气。中国则朝相反的方向发展。目前中国消耗的原油有57%来自进口，五年前这一比例是48%。消费的天然气则有22%左右来自海外，比2007年高出十倍。

与美国一样，中国有办法阻止、甚至是逆转这一趋势。根据美国能源部的一项新调查，如果经过经济规模的调整，中国拥有全球最大的天然气储量，是美国储量的两倍有逾。页岩油储量也达到320亿桶左右，位居全球第三。

中国或希望模仿美国的能源革命，但北京在这方面还面临一些不利的地方。其页岩油气很多都埋藏这较厚的岩层中，分布上也往往处在偏远的山区。这使得钻探成本更高。此外页岩能源开采中消耗量惊人的水资源，在中国也甚是缺乏，这也可能妨碍其开采。

此外，还存在一些中国能够迅速扫除的障碍。其国内的开采商仍不得不以低于市场价格的水平出售天然气，价格自由化的步调缓慢。这限制了开发商愿意承担的风险。与此同时政府垄断资源开采，开采许可的规则模糊不清。本土投资者也担心政府的过度干预-比如在陕西省看到的煤炭行业强制整合。对外国投资者而言，他们则担心知识产权被窃取。

消除这些投资障碍是中国降低对外能源依赖的最好选择，尤其是在海外对其购买能源资产越发抵制之际。否则，对海外油气的依赖就会越发严重。(完)

(译文审校 张明钧)

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