页岩油公司节支潜力已发掘殆尽

路透休斯顿10月30日 - 美国页岩油公司的大幅度成本节约正在失去后劲，这标志着过去16个月来设备和服务的大幅降价到了头，正是这些降价帮助页岩油公司挺过六年来业界最严峻的寒冬。

自油价开始下跌以来，Anadarko Petroleum Corp(APC.N)、康菲石油国际(COP.N)和西方石油(OXY.N)通过要求油服公司降价20-30%甚至更高，使它们在德州、科罗拉多和美国北达科他州的钻井和压裂业务节约了数百万计的美元。

节支以及钻机生产效率的大幅提高，使生产商能以较少的设备生产更多原油，并成为它们在油价下跌超过50%情况下的生命线。但过去几个月，生产力提高已经停滞，通缩也已经放缓，生产商将努力抵御时间更长的低油价时期。

康菲石油国际的陆上钻井和完工成本已经下降，预计还能节省开支，但已经不像以往那么大。

“假如价格和活动水平维持在低位，我认为通缩压力将会加大，但程度可能不及过去这波，”康菲石油国际的财务长Jeff Sheets周四向路透表示。

美国活跃钻机数已较一年前的近1,600个减少超过一半，因此出租钻机或提供水力压裂的公司为了获得劳务合同，已给出两位数百分比的折扣价。

Anadarko的美国陆地勘探和生产负责人Darrell Hollek周三在被问及成本下降是否可能持续时回答说，该公司仍看到价格在下降，但幅度已“不像今年稍早那么大。”

芝加哥晨星(Morningstar)分析师Mark Hanson表示，价格大幅削减的时期已接近结束。

“我不认为在当前基础上还有大幅下降的空间，”他说，“以棒球做类比，你可能已到了第七或第八局。”(完)