美国页岩油致OPEC：油价高于40美元 我们就会回来

路透纽约2月29日 - 对于美国主要页岩油生产商来说，现在40美元的油价相当于原来的70美元。

不到一年前，大型页岩油生产商还声称，他们需要油价在每桶60美元以上才会生产更多。而在油价出现数十年来最惨烈的暴跌之后，现在有些生产商表示，比这低得多的油价，也会让他们考虑是否增加产出。

这些最新言论凸显页岩油产业韧性十足，但也相当于向对手和交易商发出了警告：美国原油产量回落或许帮助缓解了全球供应过剩，但回落势头的持续时间可能短于一些人的预期。

亿万富翁Harold Hamm旗下的Continental Resources Inc (CLR.N)财务长John Hart上周表示，如果美国原油CLc1达到40-50美元区间的低到中段，该公司就准备提高资本支出。这样的价格区间使其可以把2017年产量提高逾10%。

Whiting Petroleum Corp (WLL.N)董事长兼执行长Jim Volker对分析师表示，将在3月底前停止压裂新井，但如果油价达到每桶40-45美元，将会“考虑完成部分油井”。不到一年以前，这家美国北达科他州巴肯(Bakken)页岩油田最大的生产商仍处于支出模式，当时Volker表示如果美国原油达到70美元，可能部署更多钻机。

虽然这些言论不乏谨慎，但还是让人看到，成本急剧下降和效率快速提升已把美国页岩油变成了一只重要力量，让石油输出国组织(OPEC)中的巨头寝食难安。当初，竞争对手认为美国页岩油是成本较高的边缘领域。

灵活的页岩油生产商通过削减产出，正在帮助减缓跌幅已将近70%的原油跌势。但如果原油开始从当前略高于30美元水准反弹，他们将快速增产，也可能限制油价反弹。

页岩油产量回归的威胁“令油价上行空间受限”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称，“如果需求或经济方面呈现一定看涨前景，他们会努力抢占先机，甚至会更快增产。”

一些产油商已经开始对未来产出进行对冲操作，预计2017年油价将在每桶45美元附近。这种对冲操作可为将来的任何减产情况降低损失。

**全球雄心**

目前油市正经历1980年代以来最严重的下滑，虽然听起来似乎是给数十家负债累累的页岩油生产商敲响了丧钟，但也加速了水力压裂成本下降以及开发中技术的改善。

比如Hess Corp. (HES.N)，去年该公司Bakken地区页岩油新井成本削减了28%。北达科他州每15桶原油产量中就有它一桶。

如今OPEC已不再愿意遏制供应以提振油价，沙特阿拉伯石油部长欧那密上周称全球油市的现实十分“残酷”；在这种境况下，之前用于丰厚利润的招数现在已成了活命的法宝。

尽管德勤审计和咨询警告称，三分之一的美国产油商可能面临破产，但领先的页岩油生产商表示，他们的雄心并不仅限于打败国内竞争对手。

“我们已经不再满足于美国水平页岩油低成本生产商的境界，”EOG Resources Inc (EOG.N)董事长Bill Thomas上周五称，“EOG的目标是要成为全球市场中富有竞争力的低成本产油商。”

Thomas并未透露油价到何种价位会刺激EOG在今年增产；但指出该公司备有3,200处优质井位，如果油价达到每桶40美元，将可产生30%或者更高的回报率。

Apache Corp (APA.N)预计今年的产量最多将下降11%，但如果今年油价平均在每桶45美元，则将可能实现与2015年在北美地区的产量齐平。

页岩油生产商能如此快速行动的一个原因是，他们已钻探好的油井处于创纪录水平，只要裂解就能把藏在页岩里的石油开采出来。

据矿产资源部的数据显示，美国页岩油发源地--北达科他州12月就有945口这类油井，而2014年中油价处于高位时仅为585口。随着像Whiting这样的公司继续钻探但推迟裂解，这类油井数量不断增加。

一些人警告称，对这些未完工的油井进行裂解只能给供应带来短暂的提振，产量若想持续增长就需要进行高成本的新油井钻探，而这需要油价达到更高的水平。

“油价需要升至每桶55美元，我们才会看到有人计划新的生产，”油气公司Frost & Sullivan的业务开发负责人Carl Larry说。

的确，油价能否很快回升至每桶40美元甚至都很难说。摩根士丹利和澳新银行预计今年全年平均油价在每桶30美元出头。

一些分析师还警告称，在油企自2014年底裁减了数以千计的工人，并闲置了超过四分之三的活跃钻机后，快速恢复钻探或许会难度很大。

即使连经历过去多轮油市兴衰周期的资深人士也不能肯定，一旦油价开始复苏将会出现什么情况，因为油市上次在10年前出现大幅上涨时，页岩油甚至都还没有出现。

“我们有点担忧，这次有一个我们之前从没有过的变动因素，”Anadarko Petroleum的美国陆地油气业务副总裁Darrell Hollek说。(完)