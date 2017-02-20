分析：页岩油生产成本五年来首次上涨 因油服公司调价和通胀

路透2月17日 - 2017年美国页岩油生产商将面临五年来生产成本的首次上涨，因石油生产活动增加，能源服务公司上调费用，以从油价上涨中分得更大份额的利润。

过去10年来，钻井方面的创新使美国的页岩油生产成本急速下降，引发一场能源革命和生产繁荣。

自2014年开始一场持续两年的全球价格战终结了石油业的生产繁荣，页岩油生产商纷纷加大削减成本的力度予以应对。技术上的突破使页岩油生产商从岩石中开采出更多石油，并将每桶的成本价降低一半。

据Rystad Energy数据， 今年页岩油生产商将遭遇自2012年来生产盈亏成本的首次上涨。每桶页岩油生产成本平均上涨1.6美元，至36.50美元。

页岩油生产成本涨跌图表：tmsnrt.rs/2lxKeeX

目前看来，压低成本的势头已经接近尾声，油服公司利用在油田较为密集地区的影响力，以获得生产商更高的报酬。

提供设备、人员及专业技术的企业纷纷要求取消油价暴跌时延续下来的折扣；随着油田动用的设备及人力增加，有些案例甚至要求加价10-15%。

产油商预计这种情况将持续下去。

“在二叠纪盆地，钻油活动增加，我们预期未来将出现一些压力，”雪佛龙(Chevron)(CVX.N)执行长John Watson上月在财报会议当中指出。

然而，石油服务提供商也承认，在钻油业者产生足够需求，消耗石油服务业剩余的闲置产能之前，他们可能不会坚持一定要涨价。

石油服务提供商--贝克休斯(Baker Hughes) (BHI.N)在2月8日提交证券机构的文件当中提到，钻油“活动需显着增加，而后过剩的服务产能才能大举消化，价格才会显着回升。”

**成本得以长期节省**

石油服务价格上扬，仅代表国际油价今年料将上涨的部份因素。据路透对分析师所做调查显示，美国指标原油2017年均价料为每桶56.08美元，高于去年的43.47美元。

据行业专家及公司预估，即便油价上扬，在油价暴跌期间所撙节的半数至三分之二的成本有可能得以长期节省下来。

上周页岩油公司使用活跃钻机数创下16个月最高，并且在稳定增加活跃钻机数以充分利用当前油价优势。自11月底OPEC及非OPEC产油国达成减产协议以来，油价基本持于每桶50美元上方。

油价若进一步上涨，则有可能迅速激发全美钻井活动，这又将反过来加速服务费及劳动成本上涨。对于近来习惯于成本一路下行的石油业而言，这种发展情况令人担忧。

根据追踪油田服务设备使用情况的休斯顿Primary Vision的数据，1月份全美共有207个水力压裂团队在工作，较去年6月份增加20%。

Pioneer Natural Resources Co (PXD.N)拥有自己的压裂团队，希望这样能帮助抵消其他方面服务成本上涨的影响。

“我相信我们能够将我们的成本上涨控制在近5%，但内部计划是确保成本上涨能够通过效率提升加以抵消，”Pioneer Natural执行长Tim Dove在本月稍早的一次电话会议上表示。

**应对通胀**

其他公司则锁定合约，以免受服务及劳动成本上涨影响。北达科他州和德克萨斯州领先页岩油生产商WPX Energy执行长Rick Muncrief在接受采访时表示，该公司通过敲定沙子、催化剂、设备及服务的合约规避价格上涨的影响。

还有包括Hess Corp (HES.N)在内的其他公司冀望通过进一步提高效率来跑赢通胀预期。

Hess希望通过新技术提高单井产量。Greg Hill上个月在一次会议上表示，新技术可以在一口井周围的60个点进行水力压裂作业，比通常的50个点要多出10个点。

另外Hill表示，在油井中使用更多的沙子和其它支撑剂，也应该有助于提高产出。

德克萨斯州大学奥斯汀分校经济地质局的能源分析师Gürcan Gülen表示，近几年页岩油厂商已使用了许多成本节约技术，比如减少钻井的时间。

“一旦知道如何更好地掌握技术，那么油价上涨时你就不会改变，”Gülen说。

不过进一步大幅削减成本的契机基本上已经没有了。

Rystad Energy的数据显示，许多公司的新油井损益平衡成本在第三季至第四季之间发生了停滞。

“对许多厂商而言，再降低成本是有一点机会，”Westwood Holdings Group资产组合投资人Bill Costello说，“但机会已经不大。”(完)